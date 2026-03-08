El granito de arena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero tras el gran incendio de Porto de Sanabria

Miembros de la Asociación Etnográfica Bajo Duero participaron este pasado sábado en una jornada de reforestación y convivencia en Porto de Sanabria, donde más de 40 personas plantaron serbales, acebos y tejos en zonas afectadas por el incendio del pasado verano en este municipio.

Los árboles fueron adquiridos y donados gracias a la recaudación obtenida en el espectáculo '45 años de Buena Jera' de Bajo Duero el pasado septiembre. Tras la plantación, miembros de la asociación y vecinos compartieron una comida y amenizaron la tarde con música y baile popular.