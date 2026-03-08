ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
El granito de arena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero tras el gran incendio de Porto de Sanabria
Más de 40 personas plantaron tejos, serbales y acebos en zonas afectadas por el incendio del pasado verano
A. S.
Miembros de la Asociación Etnográfica Bajo Duero participaron este pasado sábado en una jornada de reforestación y convivencia en Porto de Sanabria, donde más de 40 personas plantaron serbales, acebos y tejos en zonas afectadas por el incendio del pasado verano en este municipio.
Los árboles fueron adquiridos y donados gracias a la recaudación obtenida en el espectáculo '45 años de Buena Jera' de Bajo Duero el pasado septiembre. Tras la plantación, miembros de la asociación y vecinos compartieron una comida y amenizaron la tarde con música y baile popular.
