Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: el legado feministaEncuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidioReal Avilés-Zamora CF
instagramlinkedin

El granito de arena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero tras el gran incendio de Porto de Sanabria

Más de 40 personas plantaron tejos, serbales y acebos en zonas afectadas por el incendio del pasado verano

GALERÍA | Reforestación en Porto de Sanabria

GALERÍA | Reforestación en Porto de Sanabria

Ver galería

GALERÍA | Reforestación en Porto de Sanabria / Cedida

A. S.

Miembros de la Asociación Etnográfica Bajo Duero participaron este pasado sábado en una jornada de reforestación y convivencia en Porto de Sanabria, donde más de 40 personas plantaron serbales, acebos y tejos en zonas afectadas por el incendio del pasado verano en este municipio.

Los árboles fueron adquiridos y donados gracias a la recaudación obtenida en el espectáculo '45 años de Buena Jera' de Bajo Duero el pasado septiembre. Tras la plantación, miembros de la asociación y vecinos compartieron una comida y amenizaron la tarde con música y baile popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
  2. La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
  3. Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
  4. La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
  5. Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
  6. Robos y entradas en casas desatan la alarma entre los vecinos de Almeida de Sayago
  7. Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
  8. El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero

El granito de arena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero tras el gran incendio de Porto de Sanabria

El granito de arena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero tras el gran incendio de Porto de Sanabria

El grito del Día de la Mujer en Sanabria: "Con vosotras"

El grito del Día de la Mujer en Sanabria: "Con vosotras"

Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Tercer Domingo de Cuaresma, 8 de marzo de 2026

Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Tercer Domingo de Cuaresma, 8 de marzo de 2026

El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música

El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música

Rabanales, rica biodiversidad y municipio alistano puntero a nivel comercial y agroganadero

El barrio de Sanabria que pide soluciones tras un mes sin agua potable por turbidez

Los ganaderos sanabreses reclaman cubrir la plaza de tercer veterinario de Puebla

Los pueblos del Lago de Sanabria también sin teléfono: "Tenemos unos servicios lamentables"

Los pueblos del Lago de Sanabria también sin teléfono: "Tenemos unos servicios lamentables"
Tracking Pixel Contents