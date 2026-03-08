Los ganaderos sanabreses reclaman cubrir la plaza de tercer veterinario de Puebla

Los ganaderos reclaman que se cubra la tercera plaza de veterinario del servicio oficial de la Unidad Veterinaria de Puebla de Sanabria dependiente de la Junta y Castilla y León, sin ocupar desde hace más de un año.

En esta unidad perteneciente a la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el barrio de Candanedo de Puebla, ha habido tradicionalmente cuatro veterinarios oficiales y un controlador pecuario, actualmente denuncian desde el sector que "solo hay dos". Sanabria y Carballeda es una comarca muy amplia en distancias y diseminada "lo que dificulta mucho más todas las tareas sanitarias porque se invierte mucho tiempo en desplazamientos".

En la unidad actualmente "solo hay dos veterinarias para atender toda la comarca, con lo que eso conlleva". Entre las funciones que desempeñan está la atención directa al público en el centro, pruebas de movimiento, organización del saneamiento ganadero, inspecciones, registro de explotaciones, etc.

A determinadas horas, la Unidad Veterinaria está colapsada de gente y dando lugar a largas filas de espera para recibir la atención profesional. Los ganaderos señalan que las dos personas que están en la Unidad "son buenas profesionales pero no dan más de sí". Los afectados señalan que "hay una plaza más que no se cubre desde febrero del pasado años y desconocemos el motivo".

"Pedimos la cobertura de esa plaza a la mayor urgencia posible para tener un mejor servicio, pues aunque reconocemos y valoramos el enorme esfuerzo de trabajo que hacen las dos veterinarias que están actualmente en la Unidad Veterinaria, no siempre pueden llegar a todo, más todavía si tenemos en cuenta que no viven en la zona". Para llegar a su puesto de trabajo, los veterinarios "deben hacer en torno a dos horas de desplazamiento de ida y otras dos horas de vuelta".