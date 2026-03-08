El barrio de Sanabria que pide soluciones tras un mes sin agua potable por turbidez

Los vecinos del Barrio de la Gafa, de Valdespino en Robleda-Cervantes, reclaman la renovación del depósito de abastecimiento ante los continuos problemas de agua. En esta ocasión se han pasado más de un mes con turbidez, "sin poder usar el agua del grifo para beber ni cocinar", hasta que ayer por la mañana se solucionó.

En este periodo, todos los sábados se han repartido garrafas de agua, 10 litros por empadronado, para toda la semana. Una cantidad que para los vecinos que resultaba insuficiente para cubrir las necesidades. Con el problema añadido de que en el barrio "hay personas mayores que no pueden cargar con esa cantidad de agua".

Los afectados enumeran todos los problemas de agua que arrastran desde hace año y que achacan a "la antigüedad" del depósito y algunos de los tramos de tuberías. "Un depósito nuevo" es lo que piden los residentes "porque esto está obsoleto". Cada vez que llueve "hay arrastres" de agua embarrada al depósito. "Llevamos así años. Se nos culpó a nosotros de gastar, de regar huertos, cuando nadie riega con agua del grifo, y cuando lo que había eran fugas o rotura de tuberías".

En los hogares del barrio temen que haya averías en electrodomésticos y grifería por la arena y lodo que ha corrido por las tuberías, ocasionando también falta de presión.

Temen por los servicios en general, saneamiento y abastecimiento, por el peso de los camiones que circulan por el barrio, hasta góndolas cargadas con camiones, con una calle que no está acondicionada para el tráfico de vehículos pesados que no pueden salir por el puente "romano" de El Puente de Sanabria y Robleda y que se desvían por esta calle vecinal. Ese es otro problema que arrastran desde hace años.