Los pueblos del Lago de Sanabria también sin teléfono: "Tenemos unos servicios lamentables"

El fallo del repetidor de telefonía de San Martín de Castañeda deja sin cobertura de teléfonos móviles a todos los pueblos de la zona del Parque Natural del Lago de Sanabria del municipio de Galende. A las 10:00 de este sábado no se había restablecido el servicio, que afectaba a a varias compañías.

Desde las 23:00 horas del jueves, cuando se produjo un corte de luz que se prolongó 15 horas, los usuarios se quedaron sin teléfono. “Tenemos unos servicios lamentables, cuando no es el agua, es la luz o el teléfono”. Los afectados han avisado a la compañía Movistar, que ha contestado a los afectados “que la señal está caída”.

Para hacer más surrealista la situación de la deficiencia en los servicios esenciales, en este caso por los cortes y problemas de luz en San Martín de Castañeda de esta semana, la contestación a los hosteleros que han reclamado es “que no constan reclamaciones”. Eso es lo que han respondido.