La oposición de Manzanal de Arriba reprocha al Ayuntamiento que no convoque plenos
La concejala Ana Porcel cuestiona que solo se celebren extraordinarios en los que no se admiten ruegos ni preguntas
La concejala de Pueblos con futuro en Manzanal de Arriba, Ana Porcel, ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento no convoca pleno ordinarios, aunque también ha solicitado la nulidad del último extraordinario.
Asegura la edil que la última sesión ordinaria se celebró hace casi seis meses y no se ha convocado el siguiente "sobrepasando el límite legal acordado por estatutos", al margen de suponer "una vulneración del derecho de los concejales" a fiscalizar la acción de gobierno.
El retraso en la celebración de plenos ordinarios, según la concejala, podría estar relacionado con la respuesta que el alcalde se comprometió a dar sobre un bar de la localidad, "alargando premeditadamente la retirada de la prohibición de ejercer la actividad empresarial en el citado establecimiento".
Pero lo más grave, según la concejala, es que en lugar de ordinarios, se convoquen plenos extraordinarios, en los que no hay posibilidad de realizar ruegos y preguntas.
Por otra parte, Porcel ha solicitado la nulidad del último pleno extraordinario mediante recurso de oficio, decisión que justifica en la "contratación a dedo" de la instalación de placas solares, mediante una ayuda que concede para este fin la la Unión Europea. El segundo motivo es el pago de unas facturas "fuera de presupuesto" referentes a analíticas de agua.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
- Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
- Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
- Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
- Robos y entradas en casas desatan la alarma entre los vecinos de Almeida de Sayago
- Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años