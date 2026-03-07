Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La oposición de Manzanal de Arriba reprocha al Ayuntamiento que no convoque plenos

La concejala Ana Porcel cuestiona que solo se celebren extraordinarios en los que no se admiten ruegos ni preguntas

Ayuntamiento de Manzanal de Arriba. / Araceli Saavedra

M. J. Cachazo

Manzanal de Arriba

La concejala de Pueblos con futuro en Manzanal de Arriba, Ana Porcel, ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento no convoca pleno ordinarios, aunque también ha solicitado la nulidad del último extraordinario.

Asegura la edil que la última sesión ordinaria se celebró hace casi seis meses y no se ha convocado el siguiente "sobrepasando el límite legal acordado por estatutos", al margen de suponer "una vulneración del derecho de los concejales" a fiscalizar la acción de gobierno.

El retraso en la celebración de plenos ordinarios, según la concejala, podría estar relacionado con la respuesta que el alcalde se comprometió a dar sobre un bar de la localidad, "alargando premeditadamente la retirada de la prohibición de ejercer la actividad empresarial en el citado establecimiento".

Pero lo más grave, según la concejala, es que en lugar de ordinarios, se convoquen plenos extraordinarios, en los que no hay posibilidad de realizar ruegos y preguntas.

Por otra parte, Porcel ha solicitado la nulidad del último pleno extraordinario mediante recurso de oficio, decisión que justifica en la "contratación a dedo" de la instalación de placas solares, mediante una ayuda que concede para este fin la la Unión Europea. El segundo motivo es el pago de unas facturas "fuera de presupuesto" referentes a analíticas de agua.

