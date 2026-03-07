Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Alcañices (Vivinera, Santa Ana y Alcorcillo) cederá gratuitamente parte del edificio de la antigua estación de autobuses del barrio del Alto la Atalaya a la Junta de Castilla y León para reubicar allí la oficina de la de la Comarca Forestal de Aliste.

Así lo aprobó la Corporación Municipal en el transcurso del último pleno a propuesta del alcalde David Carrión Galhardo con el apoyo unánime de todos los ediles: Manuel Fagúndez Gago, Iván Fermín Manías Delgado, María Fernanda Fernández Castaño, José Miguel Caballero Blanco, María Álvarez Gago y Jesús María Lorenzo Más, del PP; y Sergio Martín Martín y Sebastián Martínez Gago del PSOE.

Se trata de la cesión del área norte del local de la terminal de transportes al departamento de Medio Ambiente de Alcañices que actualmente se ubica, junto con el Ceas de Aliste de la Diputación de Zamora, en el inmueble urbano que se tiene proyectado derribar para ampliar la céntrica Plaza Alcalde Tomás Carrión, a donde se han trasladado las verbenas populares de las fiestas patronales de San Roque ante el peligro que genera la carretera Nacional 122.

Anteriormente los Agentes de Medio Ambiente estuvieron situados en la Plaza del Reloj, más concretamente en la planta baja de la antigua Casa del Médico ahora sede del grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata).

El nuevo espacio integra una superficie de 134 metros cuadrados útiles divididos en 2 baños, tres salas, pasillo, cocina y zona de cafetería. La cesión es gratuita, teniéndose que hacer cargo la Sección de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León del coste de la luz, calefacción y otros gastos del funcionamiento diario. También se autoriza al Servicio Territorial de Medio Ambiente en Zamora a realizar las obras necesarias para el funcionamiento del departamento.

Trabajos de limpieza medioambiental. | CH. S.

El Ayuntamiento de Alcañices decidió comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Zamora la intención de continuar con los aprovechamientos de roturación en los catalogados Montes de Utilidad Pública número 37 La Ribera de Alcorcillo y número 148 El Gorjón de Vivinera. Las roturaciones para vecinos fueron autorizadas en su día en virtud a la derogada Ley de Montes de 1952. El objeto de la revisión de contratos es legalizarlos, adaptándolos a la realidad y circunstancias socioeconómicas actuales.

Mediante Decreto de la Alcaldía se resolverá en relación a cada uno de los dos montes lo siguiente: reparto de lotes, relación de los vecinos beneficiarios y número de lote que le corresponde a cada uno. Se justifica que actualmente concurren las circunstancias sociales que motivaron la existencia de parcelas de cultivo en ambos Montes de Utilidad Pública.

Micología

La Corporación Municipal daba luz verde así mismo a la modificación de la ordenanza reguladora del aprovechamiento micológico en el municipio de Alcañices puesta en vigor el 6 de abril de 2002. En otro orden de cosas se aprobó modificar e incrementar la tasa a los foráneos que pasa a situarse en 597 euros por persona y año.

A partir de ahora tendrán carácter de "Vinculados" aquellas personas que tengan un contrato de trabajo en el municipio de mínimo seis meses. En principio los Vinculados eran solo las personas inscritas en el padrón de habitantes con al menos un mínimo de 6 meses de antigüedad o los familiares en primer grado descendientes de personas empadronadas en el municipio con una antigüedad superior a un año; además de los nacidos no empadronados.

El coto micológico de Alcañices abarca una superficie territorial de 2.480,20 hectáreas de Montes de Utilidad Pública y Montes Patrimoniales de Libre Disposición. Entre ellos Sierra Bruñosinos fronterizo con Portugal con 230,92 hectáreas y El Gorjón hacia Matellanes con 60, más los de Los Llombos (163,76) amojonado desde el 8 de diciembre de 1932, Sahú (192,65) desde 1972, Urrieta los Cantos (276,04) desde 1973, La Sierra (778,54), El Carrascal (232,33) desde el 24 de julio de 1969 y El Majadal (352 hectáreas).

El Ayuntamiento de Alcañices será el mayor inversor en gastos de personal en este ejercicio 2026 de los 31 municipios de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba con una partida presupuestaria de 609.000 euros.

La creación y el mantenimiento de empleo sigue siendo una de las prioridades y su plantilla de está integrada por 21 contratados: funcionaria (secretaria e interventora y alguacil) y dentro del personal laboral fijo operario de aguas, operario de servicios múltiples y 7 limpiadoras; más el personal laboral temporal, encargado de la oficina de turismo, encargada del gimnasio y 5 encargadas de la escuela de educación infantil, más el socorrista de las piscinas municipales del barrio del Alto la Atalaya y dos cargados de la ludoteca. Con los 10 empleados del programa dual de empleo Anguilera Verde se alcanzarán los 31 trabajadores.