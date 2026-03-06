El Santuario de la patrona de Sanabria, "agraciado" con un décimo de Navidad depositado en el limosnero

Los responsables del Santuario de Otero de Sanabria hacían efectivo esta semana el cobro de un décimo premiado en el sorteo Especial de Navidad de diciembre. Se trata de un quinto premio agraciado con 6.000 euros.

"Un donante anónimo, creemos que un camionero, depositó como limosna un décimo de lotería de Navidad". Hay pistas sobre la procedencia del donante: "Estaba sellado en una administración gallega". La sorpresa fue que el décimo estaba premiado al comprobar el listado de números agraciados de ese sorteo especial.

Una vez completados los trámites legales de cobro, que han llevado a tiempo al ser el Santuario una entidad jurídica, se ha decidido que el importe se destine íntegramente a mejoras del propio Santuario, señalan desde Otero. "Posiblemente se renovará el equipo de megafonía pues queremos que los actos litúrgicos lleguen con nitidez a todos los participantes".

Agradecimiento

"Los representantes del Santuario queremos agradecer profundamente la generosidad de este camionero devoto. Su gesto es el reflejo de una fe muy profunda. Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Sanabria, es venerada por los transportistas que, tradicionalmente, paran en el cepillo situado en la carretera N-525 frente al Santuario, un peto de ánimas, para dedicarle una oración y una limosna".

De hecho, cada año en el ciclo de novenas de octubre, previa a la romería de la patrona de la comarca, "se celebra a intención, además de los devotos de la Santísima Virgen de los Remedios, de los camioneros y conductores en ruta y el sábado previo a la romería celebramos el multitudinario acto de la bendición de vehículos".

Desde el santuario señalan que "nos parece una noticia preciosa sobre cómo la fe de los profesionales de la ruta, que tienen a la patrona de Sanabria como su protectora, regresa ahora al Santuario en forma de mejora para todos los fieles y devotos".

Hacia la patrona de la comarca existe una gran devoción y mucha generosidad a la hora de depositar limosnas y ofrendas a la Virgen, además de décimos de lotería también en alguna ocasión se han hallado entre los donativos cupones de la ONCE.