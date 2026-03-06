Un rayo de esperanza para Azucena, afectada por una enfermedad rara: autorizado el cambio de farolas en Cerecinos del Carrizal

La Diputación de Zamora ha autorizado el cambio de farolas en Cerecinos del Carrizal con la intención de atender la petición realizada por la familia de Azucena Barrio, afectada por Hipersensibilidad Electromagnética (EHS) y Sensibilidad Química Múltiple (SQM), enfermedades que le obligan a permanecer encerrada en el interior de una jaula de Faraday durante las 24 horas del día para protegerse e intentar aislarse de los campos electromagnéticos.

Además, la institución provincial asumirá unos 7.000 euros, que se corresponden con el coste de la “parte proporcional de esas farolas” que la Unión Europea podría detraer de la subvención del Programa DUS 5000 con la que se han ejecutado las obras, al no haber sido todavía “revisadas”. La situación de Azucena se ha agravado desde la instalación de nuevas farolas inteligentes en su calle, por lo que sus familiares instaron a la Diputación a autorizar el cambio de las luminarias.

Ante esta petición, como ha confirmado este viernes el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ya se ha autorizado al Ayuntamiento de Cerecinos del Carrizal a la sustitución de luminarias que, como aclaró, no se limitará a la más próxima a la vivienda de familiar, situada a unos 30 metros, sino que se procederá al cambio de 18 farolas.

Recordó Faúndez que las nuevas farolas que se instalaron en el municipio cuentan con un sistema de telegestión y GPS, que podría haber agravado la situación de Azucena, por lo que la Diputación ya ha autorizado el cambio de 18 farolas para ayudar a esta vecina de Cerecinos del Carrizal y atender la petición de sus familiares.

Y es que farolas con luces "led" dotadas de equipos de transmisión electromagnética son incompatibles con una persona que padece hipersensibilidad entre otras graves dolencias, y así lo argumentaron Azucena y su marido ante las distintas instancias a las que se han dirigido para reclamar la retirada de esas luminarias y su sustitución por las del sistema anterior.