Quince horas sin luz en San Martín de Castañeda y cortes generalizados en Sanabria

San Martín de Castañeda sufrió un corte de luz que se prolongó más de quince horas, desde las 11 de la noche del jueves hasta las 14:30 de la tarde de este viernes para desesperación de vecinos, hosteleros, pymes y explotaciones ganaderas. La borrasca Regina dejó fuertes rachas de viento, árboles caídos y nieve en Alta Sanabria, además de barrer la electricidad en medio centenar de pueblos.

El corte más prolongado afectó al municipio de Galende y también dejo bastante tiempo sin luz al pueblo vecino de Vigo de Sanabria, mientras que toda la comarca sufrió una sucesión de microcortes intermitentes, de unos segundos y varios minutos, desde la noche del jueves hasta primeras horas del viernes. El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, muy enfadado señalaba el origen del problema en San Martín de Castañeda pero denunciaba la falta de medidas de la distribuidora para prevenir estos cortes ante la más mínima incidencia, esta vez, por el viento.

Tras reunirse con representantes de la empresa la pasada semana “nos dieron muy buenas palabras pero los hechos son estos. Señalaba a la empresa y la falta de equipos preparados como había emplazados en la zona, que ahora vienen desde Ponferrada o Villablino. “No se puede depender de una contrata que no sabe por dónde anda, cuando aquí había una brigada que conocía perfectamente donde estaban los problemas. Cuando se caían las líneas sabían rápidamente dónde estaba la causa”. “Nos venden mucha tecnología, pero aquí estamos retrocediendo. Mucho coche eléctrico, mucha digitalización y energía por aerotermia del siglo XXI pero aquí estamos en el siglo pasado”. El alcalde exigió la equiparación “los mismos servicios” que en otras zonas.

Miguel Ángel Martos recalcó que San Martín ya permaneció el pasado mes con otro corte de 12 horas, generalizado en el municipio, donde el problema estuvo en Barrio de Lomba. “Ya podemos tener conectores, reconectores si no tenemos electricidad”.

Martos minimizó el origen del problema, las rachas de viento, que se dan igual o peor en A Coruña, en Galicia, que en Asturias “y no se quedan sin luz ¿O es que cuándo se montaron las líneas hace un siglo no había viento?”. Fue contundente “ya no pido, ahora exijo que haya suministro”.

En Requejo de Sanabria algún empresario podía sortear el corte con generadores auxiliares, ante el corte prolongado de suministro y el riesgo de perder mercancía, clientes y “joder algún aparato” con este problema que va camino de ser eterno.