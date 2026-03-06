Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos

El municipio de Rabanales de Aliste (Matellanes, Mellanes, Grisuela, Fradellos y Ufones) logra poner freno a la despoblación rural galopante que se cernía sobre sus seis pueblos en los últimos años y, tras revertir la situación, logra posicionarse de nuevo por encima del medio millar de vecinos, cifra de la que había bajado en 2021 durante la pandemia.

Desde el año 1981, cuando había empadronados 1.227 habitantes y comenzó la caída de población, solamente se había cerrado con saldo positivo el año 2022 al pasarse a 502 empadronados frente a los 499 registrados en el año anterior

En la actualidad el padrón municipal del Ayuntamiento de Rabanales de Aliste ha logrado revertir la situación y de los 488 vecinos residentes en 2025 se ha pasado a los 535 de 2026, de los cuales 292 (54,58%) son varones y 243 (45,42%) son mujeres. Todo un logro, pues a pesar de las personas fallecidas y los escasos natalicios se han ganado 47 empadronados en 365 días.

Por pueblos, Rabanales es el núcleo con más inscritos en el padrón, 227, de los cuales 118 son varones y 109 son mujeres. Le sigue Grisuela con 93 (60 varones y 43 mujeres), Matellanes con 92 (48 varones y 44 mujeres), Mellanes con 41 (24 hombres y 17 mujeres), Fradellos con 42 (22 varones y 20 mujeres) y Ufones con 30 (20 varones y 10 mujeres).

Tierra de éxodo rural y de emigrantes desde que muchos de sus antepasados tuvieron que convertirse en alistanos errantes e "hijos pródigos" por la necesidad de progresar en ultramar (Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba), no sorprende que aún a día de hoy 211 de los nacidos en sus seis pueblos, mayores de 18 años, residan en el extranjero, principalmente por diferentes países de Europa y América, incluso han llegado a vivir en Oceanía. Los inmigrantes se sitúan en sólo 16 llegados desde países como Venezuela, Portugal, Francia y Alemania.

Margarita Calvo Ballesteros, de Ufones, celebra su 102 cumpleaños.

Entre sus habitantes sobresalen las personas de la tercera edad con 222 personas mayores de 65 años, de ellos 90 octogenarios, nonagenarios y centenarios. De hecho, es uno de los municipios con más centenarios de "La Raya" de España y Portugal, pues en tres de sus seis pueblos hay personas que ya han superado la barrera de los cien años.

Actualmente las cuatro personas más longevas del municipio se sitúan ya por encima de la barrera de los 100 años, entre ellas Margarita Calvo Ballesteros que, nacida en Ufones el 23 de febrero de 1924, con 102 años, además de la persona de más edad en los seis pueblos es la "abuela de Aliste". Un ejemplo de mujer luchadora que incluso fue emigrante en Alemania.

Tras ella está Agustín Martín Ríos, nacido en Campogrande el 7 de septiembre de 1924 con 101 años y ya camino de los 102 conocido cariñosamente como "Agustín el de Campogrande" en honor al pueblo donde nació, casándose luego en Rabanales donde formó su familia.

En tercer lugar se sitúa Agustín Santiago Ballestero que, nacido en Grisuela el 7 de octubre de 1925, fue emigrante en Suiza y Alemania entre 1966 y 1970, antes de regresar para casarse con su amada Josefa Martín Moral. El cuarto centenario es Agustín González del Prado, de Rabanales.

Infantes

Sigue siendo Rabanales un municipio vivo y en el polo opuesto se cuenta aún con hasta 16 niños y niñas menores de catorce años, nueve adolescentes y 33 jóvenes, lo cual permite mirar al futuro con cierta esperanza de poder hacer frente al recambio generacional.

La población estacional según los datos barajados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se sitúa en torno a las 1.478 personas, muy en particular en julio y agosto, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de los pueblos.

En lo que llevamos de siglo XXI se han producido 33 nacimientos y han fallecido 317 personas. Los años con más bautizos fueron 2000, 2001, 2009 y 2016 con tres natalicios por año y el más trágico 2017 en que oficiaron 21 funerales, seguido de 2013 con 19 y 2016 con 18.

Rabanales es uno de los municipios con mayor actividad comercial y agro ganadera de la comarca natural de Aliste, Támara y Alba lo cual ha contribuido a mantener matrimonios jóvenes con hijos en los pueblos lográndose revertir la temida despoblación rural por primera vez desde 1981.