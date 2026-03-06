Nuevos cortes de luz desatan la indignación de vecinos y empresarios de Sanabria
Las reiteradas interrupciones en el suministro provocan las quejas de los afectados y obligan a empresarios a disponer de equipos auxiliares
Los reiterados cortes de suministro eléctrico registrados durante la pasada noche y en la mañana de este viernes han desatado nuevamente las quejas de empresarios y vecinos de la comarca de Sanabria.
Ante las continuas interrupciones, la única medida que pueden adoptar los empresarios de hostelería es utilizar un generador de emergencia. Y es que, ante un problema que persiste en la comarca de Sanabria, industriales y pequeñas y medianas empresas han tenido que optar por adquirir equipos auxiliares para garantizar el suministro y poder mantener su actividad.
El resto de usuarios que, por el momento, no se han visto afectados por los cortes de luz afrontan la situación con los "dedos cruzados" para evitar que las interrupciones reiteradas no les dejen sin calefacción o sin poder cocinar.
"Para que jodan algo con estos cortes", denuncian los afectados, que exigen soluciones inmediatas para subsanar el problema en la comarca de Sanabria.
Recientemente, empresarios, Pymes, profesionales autónomos y particulares de Sanabria se han sumado a la campaña de recogida de firmas promovida en la comarca por los cortes y microcortes de suministro eléctrico que, como denuncian, son frecuentes e injustificados.
