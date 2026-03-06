Cuatro pueblos de Zamora, pendientes de esta solución para subsanar el problema de turbidez del agua

Modernizar las plantas potabilizadoras de Fermoselle, Palacios del Pan, Villalcampo y de San Pedro de la Nave-Almendra. Esta es la solución adoptada por la Diputación y los Ayuntamientos de los cuatro municipios, afectados desde hace días por problemas de turbidez en el agua de la red municipal, que ha obligado a la institución provincial a suministrar garrafas para garantizar el abastecimiento de sus vecinos.

En la resolución del problema también se implicará Iberdrola, que se ha comprometido a aportar una cantidad económica, todavía por definir, ya que los cuatro municipios captan el agua de embalses. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez se ha reunido este viernes con los alcaldes de los cuatro pueblos para analizar la situación y tratar de buscar soluciones inmediatas para afrontar una crisis sanitaria que, en pueblos con mayor población, como Fermoselle, supone un grave problema para los vecinos.

Denominador común

En el encuentro también han participado técnicos de Medio Ambiente de la institución provincial y Miguel Calvo, en representación de Iberdrola. Y es que los cuatro pueblos comparten un “denominador común”, ya que la captación de agua la realizan de embalses de la provincia. No obstante, Faúndez reconoció que las sucesivas borrascas y temporales, con registros históricos de lluvias”, están detrás del problema de turbidez que comparten los cuatro pueblos, que han tenido que prohibir el consumo del agua de la red municipal.

Ante este panorama, la primera medida urgente adoptada por la Diputación fue “socorrer a los Ayuntamientos” y suministrar agua embotellada a los cuatro municipios en función de su población. Además, ha encargado a “técnicos de primer nivel” un diagnóstico de la situación en cada municipio, que ha permitido confirmar que, en el caso de Fermoselle, la planta potabilizadora tiene una vida útil de 30 años, durante los que se han acumulado “defectos”, al margen de que el mantenimiento no ha sido el adecuado. Esta situación se repite en Villalcampo mientras que en Palacios del Pan la planta potabilizadora data del año 2020.

Una vez realizado el diagnóstico de la situación real de cada planta potabilizadora se ejecutará una “puesta a punto” y modernización de las instalaciones que, en el caso de Fermoselle, tendrán un coste de 60.000 euros, mientras que en el resto de pueblos se concretará la próxima semana. La Diputación colaborará con los Ayuntamientos aportando una subvención directa que cubrirá el 90% del coste de las mejoras que sea preciso realizar, mientras que el 10% será sufragado con recursos municipales.

Compromiso

En este punto, Faúndez anunció que, “por sensibilidad”, Iberdrola también aportará una cantidad para acometer las intervenciones previstas en las plantas potabilizadoras, aunque por el momento no se ha concretado la cuantía. Además, advirtió que, en todos los casos, los Ayuntamientos deben asumir el compromiso de mantener las plantas potabilizadoras para evitar que se repitan los problemas de turbidez del agua.

Fañundez (segundo por la derecha) con los alcaldes de los pueblos afectados explica la solución adoptada. / José Luis Fernández

Por su parte, el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, recordó que, desde hace 15 días, los vecinos no pueden consumir agua de la red municipal y, desde el primer momento, como aseguró, la Diputación ha suministrado garrafas al municipio, más de 25.000 litros hasta ahora, que el Ayuntamiento se encarga de repartir entre los vecinos. No obstante, confirmó que los niveles de turbidez del agua “están bajando” según los últimos análisis realizados por Sanidad por lo que, si se mantiene la tendencia descendente, es posible que durante el fin de semana el agua de la red municipal pueda ser declarada de nuevo apta para su consumo por parte de los vecinos.

Por otra parte, Pilo reconoció que, con toda probabilidad, el “mantenimiento” de la planta potabilizadora de Fermoselle, “no ha sido el más adecuado” en los últimos años, por lo que agradeció la colaboración de la Diputación, que permitirá “poner a punto” las instalaciones para que “sean efectivas al 100%” y no se repitan problemas de turbidez o los que se registran durante el verano por la mayor demanda de agua ante el considerable aumento de la población. Además, como aseguró Pilo, el Ayuntamiento ha procedido en los últimos días a realizar una limpieza de los depósitos de agua del municipio para eliminar posibles restos, aunque también se ha purgado la red de abastecimiento.

Bodegas

De otro lado, el alcalde de Fermoselle se refirió a las quejas realizadas por algunos vecinos sobre los problemas de filtraciones de agua en bodegas de la villa tras las sucesivas borrascas que han afectado a la provincia. Reconoció Pilo que "el problema no es nuevo" y que afecta no solo a bodegas sino también a inmuebles y locales que "están abandonados", por lo que su deterioro seguirá agravándose si sus propietarios no adoptan medidas para garantizar su conservación.

No obstante, precisó que el Ayuntamiento ha comunicado el problema al área de Urbanismo de la Diputación Provincial, cuyos técnicos han realizado una visita a los inmuebles que presentan "cierto grado de deterioro e incluso ruina" y que emitirán el correspondiente informe para determinar la situación real cada uno de ellos.