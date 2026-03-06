Casos de parasitosis bovina en vacas muertas de Sanabria: Los vecinos tienen miedo a posibles contagios

Vecinos y representantes del Ayuntamiento de Lubián conocían esta semana, de manera extraoficial, que las vacas muertas recogidas en estas semanas daban positivo en parasitosis bovina causada por lombrices intestinales. Los servicios veterinarios extrajeron muestras de los ejemplares que aparecieron muertos junto al río, en fincas y en corrales entre Chanos y Lubián.

Ante el riesgo de zoonosis, de posible contagio a las personas, los vecinos reclaman medidas urgentes, "un control sanitario de todos los animales" y que se recoja y retiren todas las vacas, una vez que el contrato de granjería del ganadero procedente de Ávila suscrito con la Junta Vecinal de Chanos ha finalizado a comienzos de este año, como han ratificado tanto vecinos como Ayuntamiento.

Un representante municipal señalaba que en el municipio "la mayoría son mayores y con mayor riesgo a contraer cualquier enfermedad, porque con esas edades el organismo tiene menos defensas. Una epidemia como esta puede ser fatal". Reiteran vecinos y representantes municipales la desatención de los animales que campan por todo el término. Prácticamente no tiene pastores que custodien el ganado y los cercados eléctricos muchas veces no están en funcionamiento, bien "porque los cables están desconectados o porque se ha agotado la batería".

Un ejemplar bovino deambula por los alrededores del pueblo. | ARACELI SAAVEDRA

La zona donde han estado las vacas es en el Couto de Chanos, más cerca del río, donde aparecieron los primeros animales muertos. Aunque las vacas están extendidas por un área amplia hasta el vecino pueblo de Lubián, recientemente se avistó incluso "una vaca que estaba pariendo sola en el recinto de La Tuíza, para que vengan los lobos y no dejen nada", denunciaban desde Lubián.

Los vecinos se quejan del abandono y aseguran que hay quien se ha prestado a ayudar a localizar, recoger vacas y hasta sacar cadáveres de la orilla del río. Esa no es la solución sino que "venga quien tenga que venir, el Seprona, los veterinarios, con camiones y se las lleven".

"El hecho es que solo quieren las vacas para cobrar la PAC y sin preocuparse. En Lubián estaba la vacada y se subía a la sierra siempre con dos pastores que la vigilaban", remarcan. Ahora, continúan, "hasta en los huertos y dentro de las fincas con paredes entran las vacas. Aquí hay algo que no se está haciendo bien, esto parece el tercer mundo. Desde mi terraza las veo hasta en la carretera".