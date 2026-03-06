El "boom" de la gratuidad incentiva la escolarización en Morales del Vino de hasta 70 bebés

El futuro se siente en Morales del Vino entre cunas, mecedoras, carritos, batas y el continuo murmullo de los infantes. También entre el silencioso teclear de los padres consultando el día a día de sus hijos, minuciosamente detallado gracias a una nueva aplicación móvil. La gratuidad de la educación de 0 a 3 años ha disparado el número de plazas en la escuela infantil "Garabatos" de titularidad municipal, pasando en el primer año de su aplicación de las 28 a las 50 plazas ocupadas. Una tendencia que se ha ido consolidando en los posteriores cursos. "Y continuará creciendo".

La demanda de este servicio por parte de los progenitores se traduce en la incorporación de dos nuevas unidades con las que el número de plazas saltan de las 31 autorizadas en 2022 por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León hasta las 70 ya disponibles en el presente curso 2025/2026, más del doble. En total, cinco unidades educativas de las cuales cuatro ya están ocupadas.

La novedad radica en la flexibilidad de las nuevas unidades, que pese a considerarse "mixtas" sobre el papel, en la práctica buscan optimizar el espacio disponible adaptándose tanto a las necesidades del momento como del curso. La equipación de estas unidades "mixtas" permite así acoger bien a bebés de escasos meses de vida (con cambiadores, tronas o microondas para calentar los biberones) o a niños de 2 a 3 años (con lavabos adaptados a su altura), eso sí, siempre divididos por cursos.

El "boom" rural de la gratuidad

Reconocen Rubén García Pedruelo y Carmen Lorenzo, teniente de alcalde y alcaldesa del consistorio moralino, que previo a la llegada de la gratuidad a las aulas del primer ciclo de Infantil "eran muchos los padres que prescindían" de un servicio que se traducían en un sobrecoste más para las familias. "Los papás se apañaban como fuera, la mayoría recurriendo a los abuelos", una estampa que ha perdido peso tras la llegada de las plazas gratuitas a centros tanto públicos, como municipales o privados adheridos.

La demanda de plazas, lejos de limitarse al municipio de Morales del Vino, se extiende hasta la capital. "Especialmente en periodos vacacionales como son Navidad, carnavales o Semana Santa, hay papás que vienen desde Zamora a traerlos". Apunta que hay momentos en los que la escuela ya copa las 70 plazas, símbolo también de la evolución positiva de su padrón y del aumento de la natalidad.

A los que ya alegran con sus risas y lloros el día a día del centro se unirán próximamente nuevas incorporaciones, una vez se soliciten y formalicen las matrículas. La jornada de puertas abiertas -programada para el 12 de marzo- siempre sirve de baremo, si bien son los padres los que más contribuyen a crear el clima propicio para que otros potenciales futuros bebés se sumen al proyecto educativo de "Garabatos".

¿El secreto? A la calidad de vida y ahorro de tiempo se suma la "tranquilidad" que aporta la nueva herramienta móvil implantada este curso y que permite desde realizar el seguimiento de las actividades diarias (a través de fotos y vídeos, tanto individuales como grupales) y el estado emocional del niño hasta conocer qué ha almorzado. El monitoreo de su estado de salud actualiza el estado del pañal, número de cambios o si ha hecho uso del orinal.

La privacidad es otra de las claves. Laura Benito, directora de la escuela infantil que acoge a un total de 7 trabajadores entre técnicos superiores y maestros de magisterio, recoge el sentir de los padres al ensalzar la mayor privacidad a la hora de tratar ciertos temas que antes se canalizaban a través de una lista de difusión (con datos e información más genérica) o de sesiones individuales. El esfuerzo que supone actualizar los avances de cada alumno, reconoce, es arduo "pero era una mejora necesaria".

Las previsiones de futuro son halagüeñas hasta el punto de que el Ayuntamiento de Morales del Vino ya sondea la posibilidad de ampliar las actuales instalaciones aprovechando la parcela contigua de propiedad municipal. La idea pasaría por unificar los dos ciclos de Educación Infantil, al tiempo que liberar al colegio que en los próximos cursos comenzará a sentir esta mayor demanda.