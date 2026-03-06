Adjudicadas las obras de renovación en las travesías de estos dos municipios zamoranos

Con la finalidad de mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en las travesías de Torregamones y Luelmo, la Diputación de Zamora ha adjudicado las obras de acondicionamiento y refuerzo del firme de las carreteras ZA-P-2224 y ZA-L-2222.

El presupuesto de adjudicación asciende a 153.549 euros y serán sufragados con fondos propios de la institución provincial, con cargo a la anualidad 2025. La obra, que comenzará próximamente, había sido demandada, de forma reiterada, por los responsables municipales de ambas localidades.

La actuación en Torregamones se centra en dos tramos de la carretera ZA-P-2544. El primero tiene una longitud de alrededor de 200 metros, y transcurre desde la entrada a la localidad desde Moralina, a partir del punto kilométrico 19, desde el cementerio hasta la zona con edificaciones del pueblo. El segundo, de 500 metros de longitud, corresponde a la salida de la localidad en dirección a la carretera autonómica ZA-324.

Una de las travesías en la que está previsto actuar para mejorar la seguridad vial. / Cedida

La actuación en la travesía de Luelmo se ejecutará desde la intersección con la carretera ZA-311, con una longitud aproximada de 400 metros.

En la actualidad, la carretera discurre en travesía por la localidad, con origen en la ZA-311. Discurre en un tramo con firme de hormigón hasta la Plaza Doctor Blanco Hernández y a partir de aquí por la Calle Panaderas. La mencionada plaza dispone de instalaciones deportivas y frecuentemente acoge también actividades festivas.

La actuación pretende variar el trazado de la travesía para que no discurra por esta plaza y continúe por el tramo hormigonado unos 50 metros más, incorporándose de nuevo a la Calle Panaderas.

En el nuevo punto de unión el giro de vehículos se encuentra limitado por el cerramiento de la parcela. Para realizar una intersección sin limitaciones de giros, está prevista la demolición de parte del cerramiento de la parcela antes indicada, pavimentar la parte próxima al vial y realizar un nuevo cerramiento.