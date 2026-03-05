Robos y entradas en casas desatan la alarma entre los vecinos de Almeida de Sayago

Seis episodios en apenas un mes han terminado por instalar el miedo y la sensación de inseguridad en Almeida de Sayago. "Llevamos un mes que no se vive" se sincera una vecina en alusión a los robos, intimidaciones o allanamientos en viviendas, "de momento todas vacías", que se vienen produciendo en municipio.

La sucesión de delitos en un espacio corto de tiempo ha acrecentado la alarma en un pueblo de menos de cuatrocientos habitantes, especialmente vulnerable en los meses de invierno cuando muchas personas se ausentan con sus familiares y bastantes casas quedan cerradas y sin habitar.

La situación "es preocupante" admite el alcalde de Almeida, Miguel Alejo, quien ha puesto los hechos en conocimiento del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el teniente coronel Héctor David Pulido García, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora; y la responsable de la Benemérita en la zona. "Están informados de lo que ocurre y hay una presencia diaria de la Guardia Civil en el pueblo, con patrullas de vigilancia por las calles" incide el alcalde y certifican los propios vecinos, acostumbrados en los últimos días a encontrarse con los agentes.

Patrullas

Las propias fuentes vecinales apuntan a media docena de episodios protagonizados por los delincuentes que, presuntamente, serían personas que viven en el propio pueblo –alguno con antecedentes penales–, lo que acrecienta la alarma en un municipio con un alto porcentaje de población mayor y personas que viven solas.

Fuentes oficiales consultadas por este diario confirman que durante el mes de febrero y lo que va de marzo se ha denunciado ante la Guardia Civil un robo con fuerza en un domicilio, un allanamiento sin llevarse nada y un hurto de uso de vehículo a motor. El 17 de febrero tenía lugar un robo en vivienda, a la que se habría accedido por una ventana para llevarse material de jardinería y algo de cobre y grifos

Dos días después, el 19 de febrero, se produce un hurto por el uso de un vehículo. Y el 25 de febrero los delincuentes acceden a una vivienda por una ventana provocando desorden en la planta baja sin que se haya observado que se llevaran ningún objeto o dinero.

Sobre otros intentos de robo en casas y locales que refieren los vecinos, fuentes de la Guardia Civil apuntan no tener constancia al no haber sido denunciados.

Casas vacías

El vecindario habla de entradas en casas, "de momento sin nadie dentro", donde en algunos casos "se han limitado a revolver las cosas para no llevarse nada". Peor suerte corrió otra vivienda, también vacía en el momento de los hechos, donde los asaltantes habrían provocado importantes destrozos, arrancando los grifos y destrozando la bañera y la encimera. O en otra casa de donde se llevaron un televisor. Y no menos alarmante fue la extracción de un vehículo que se encontraba en el interior del garaje; al parecer el coche fue localizado después en una céntrica calle de Zamora.

El "pánico" ha llegado al extremo de la colocación de alarmas por parte de algunos propietarios. "La gente ya no se fía porque si encima son del pueblo controlan las casas; es una vergüenza que estén actuando impunemente y todo el mundo asustado" comenta otro residente en Almeida, quien hace especial hincapié en "las personas que viven solas. Es que no duermen".

Consejos

La Guardia Civil lanza una serie de consejos prácticos para proteger el hogar, poniendo el foco en que es importante aparentar que la casa no está vacía. Los agentes sugieren cerrar adecuadamente puertas y ventanas, pero dejando las persianas medio bajadas y alguna luz encendida. Estas medidas buscan disuadir a posibles ladrones, dando la impresión de que los propietarios siguen en casa. Una de las advertencias más relevantes tiene que ver con la costumbre de esconder llaves en lugares comunes, hábito que, según la Benemérita, resulta especialmente peligroso. Además, destacan la importancia de prestar atención a posibles señales que puedan aparecer en puertas o portales, como marcas, arañazos o elementos pegados. Ante cualquier indicio sospechoso, se insta a llamar inmediatamente a las autoridades.

En caso de robo, mantener la calma y no entrar en la vivienda ni tocar o mover nada que pudiera haber sido manipulado por los ladrones. Avisar al Cuerpo de Seguridad competente en la zona, si es la Guardia Civil llamar al teléfono 062 o en cualquier caso al 112. Al formular la denuncia presentar documentos justificativos de los objetos robados, como facturas, fotografías, etc. Solicitar un justificante de la presentación de la denuncia.