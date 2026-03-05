Riofrío cautiva en las redes sociales: casi 18.000 seguidores internacionales para un pueblo de 202 vecinos

Riofrío de Aliste, uno de los pueblos con más historias y aconteceres, grandezas y valores, tanto a nivel humano como social, cultural, medioambiental y del patrimonio material e inmaterial, se ha adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías de la información hasta convertirse en el pueblo con más amigos internautas y seguidores de "La Raya" de España y Portugal.

Parece que fue ayer y sin embargo han pasado ya casi quince años desde que aquel memorable día 20 de diciembre de 2011 un emigrante alistano de pura cepa, residente en Madrid, Javier Blanco González, ponía en marcha "Riofrío: el origen de una pasión", una página de Facebook que aglutina ya a 17.956 seguidores y más de 34.000 publicaciones, una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que se trata de un pueblo con solo 202 habitantes, aun así, eso sí, de los más grandes de Aliste, Tábara y Alba.

Javier Blanco González creador de contenidos en "Riofrío: el origen de una pasión" es, además, uno de los autores de "El Príncipe Piquirrín" versión en habla alistana de "El Principito" de Antoine de Saint Exupéry: "No intento romantizar épocas de hambre, desigualdad, falta de educación o sanidad, pero echamos de menos ese sentimiento comunal de antes. Me conformo con rememorar costumbres no tan perdidas y pellizcar conciencias sobre el peligro de la despoblación".

Es Javier Blanco González un alistano de nacimiento, de corazón y de convicción, fiel a sus orígenes y defensor del legado de sus ancestros, un hombre que conoce como nadie los entresijos y aconteceres de nuestra historia, la de la comarca alistana y de los alistanos y alistanas, que a partir de ahora se sumará como colaborador habitual de LA OPINIÓN DE ALISTE para trasmitir su saber y las tradiciones y niños, jóvenes y adolescentes, también para ayudar a recordarlos y perpetuarlos a quienes los vivieron y la vida le llevó lejos de su amada tierra alistana.

Riofrío cautiva en las redes sociales / Ch. S.

Su creador define a "Riofrío: el origen de una pasión" en Facebook como una página que "recoge todo tipo de información: noticias, artículos, fotografías y videos" sobre el municipio de Riofrío de Aliste, incidiendo en que "también aceptamos críticas y, claro, halagos. Con ello queremos mantener y dar a conocer nuestros pueblos y sus tradiciones".

Decimos los alistanos que, para darse cuenta de la dureza o bondades de la vida no hay como darte de bruces contra la realidad.

Riofrío de Aliste, un pueblo de Zamora ubicado en la Sierra de la Culebra, te abre la puerta de su portal de Internet como si de un corral carretero alistano se tratase y tus ojos se enternecen con un "Aliste... el origen de una pasión", brillando con luz propia y ajena sobre la bella estampa de una capa parda alistana de honras y respeto. Una "Corrala" (parición de ovejas), una pareja de vacas tirando del carro, un pastor cuidando de sus ovejas y dos cigüeñas en su nido como fieles testigos, juez y parte de la vida cotidiana alistana a la vera del río Frío.

Como trasfondo, el nombre de Riofrío de Aliste y el "Pendón del Concejo" con su corazón rojo pasión y sus lindes de blanco y verde esperanza: "Los colores han tenido siempre un significado especial en las banderas o pendones. El Reino de León el rojo es el color real leonés, el verde recuerda las victorias sobre el islam y el blanco hace referencia las devociones religiosas". Los tres colores fueron puestos en doble en Riofrío cuando el mástil, de altura normal y portátil, se cambio por uno de doble altura.

Cada día, a primera hora de la mañana, Riofrío, nos recuerda la actualidad informativa sobre la comarca con los enlaces a la edición digital de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y LA OPINIÓN DE ALISTE y aparte, algo que la hace un tanto especial, quizás única, rememorando aconteceres, historias y leyendas de aquellas tierras alistanas de riberas, mesetas y montañas que han marcado nuestras vidas y como no la de su alma mater Javier Blanco González.

Entre los amigos repartidos por todo el planeta tierra podemos encontrar desde Mourad Elhankari de Al Huceima (Marruecos) a la Colonia Zamorana de Cuba (La Habana Vieja), el Centro Zamorano de Buenos Aires (Argentina), el Colegio "Cedhi" en La Jagua de Ibirico (Colombia), Giá Re Moi Ngay de Hoa Binh (Vietnam), la Red Federal de Noticias en Argentina El Santuario Carmelita Santa Lucía de Yamaranguila amen de la Cucinarae Senza Frontiera de Italia.

En España, la variedad y cantidad de seguidores es casi infinita, desde la Hermandad Penitencial del Santo Entierro de Bercianos con su Semana Santa Bien de Interés Cultural a la famosa orquesta "Malasia" de Cantabria que anima las verbenas populares por toda España

Riofrío de Aliste es un municipio alistano que integra también a Abejera de Tábara, Sarracín y Cabañas a la vera de tres sierras (Culebra, Sesnández y Valer) y dos ríos (el Frío y el Espinoso). En tiempos de la Guerra de Cuba, ya era importante a nivel poblacional y se plantó en 1900 con 904 habitantes. Su récord vecinal llegaba en 1950 con 2.053 vecinos cifra más elevada alcanzada por un ayuntamiento en toda la historia de Aliste. En la actualidad, se sitúa con 599 habitantes de los cuales 330 son varones y 269 son mujeres.