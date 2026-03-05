Nuevo robo en el estanco de Granja de Moreruela, el tercero en los últimos 20 años

Los maullidos y los golpes propinados por una gata en la ventana de la habitación en la que dormía despertaron a la propietaria del estanco de Granja de Moreruela que, en la madrugada del martes al miércoles, sufrió un nuevo robo de tabaco, el tercero en los últimos 20 años, al margen de varios “intentos”. La dueña del establecimiento no duda al afirmar que los ladrones “eran profesionales”, ya que tras retirar una verja y levantar una persiana, accedieron al interior del local comercial, enclavado junto a la vivienda familiar, tras retirar una placa de doble capa de aluminio de la puerta.

Por este reducido hueco los ladrones entraron en el estanco de Granja de Moreruela sobre las cinco de la madrugada, después de, al parecer, haber perpetrado otro robo en un establecimiento dedicado a la venta de tabaco en Benavente, apenas tres horas antes. Tras ser “alertada” por la gata, la propietaria del estanco sintió unos “golpes” y vio una “ráfaga de luz”, por lo que decidió abandonar la estancia en la que dormía y desplazarse a la planta baja de la vivienda, donde pudo comprobar que los ladrones también habían accedido a la cocina y a uno de los cuartos de baño.

De inmediato, la dueña del estanco alertó a la Guardia Civil y, hasta Granja de Moreruela, se trasladaron dos agentes del Puesto de Manganeses de la Lampreana, que pudieron comprobar los daños materiales ocasionados en la puerta de acceso al local, en cuyo interior los ladrones “habían movido cajas y habían revuelto todo”, además de apropiarse del tabaco.

Hasta el local también se desplazaron agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil para intentar recabar huellas de los autores del robo y otros indicios que puedan ayudar a su identificación. Reconoció la propietaria que los “ladrones estaban ágiles” porque, por el hueco habilitado en la puerta consiguieron salir y “sacar” las cajetillas de tabaco que, previamente, “metieron en bolsas de plástico”.

La dueña tiene claro que los ladrones tenían estudiado el robo en el estanco y, de hecho, un vecino le comunicó a la mañana siguiente que, había sentido “un gran golpe” en torno a la medianoche y que vio a una persona salir corriendo “calle arriba”. La propietaria del establecimiento ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, que ha puesto en marcha una investigación para intentar identificar y localizar a los autores del robo en el estanco que, ahora, intenta recuperar la normalidad y atender a sus clientes después de la sustracción del tabaco que había adquirido para su venta la pasada semana.