Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate en CorralesCierre de inscripciones para FromagoEspañoles salen de IránConflicto en Oriente Medio, en directo
instagramlinkedin

Incendios

Molezuelas de la Carballeda y Villardeciervos, en las marchas bajo el lema "El monte no olvida"

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León "caminará" por la provincia el 10 de marzo

Incendio originado en Molezuelas de la Carballeda

Incendio originado en Molezuelas de la Carballeda / José Luis Fernández / LZA

Efe

Bajo el lema "El monte no olvida", la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León ha organizado ocho marchas que recorrerán las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano en Castilla y León, dentro de las provincias de Zamora, León, Burgos y Ávila.

"Lo hacemos desde la rabia y la determinación. Nuestra tierra está siendo arrasada año tras año y ya no caben más silencios ni tibiezas. Lo que ocurre en nuestros montes no es un accidente, es la consecuencia directa de decisiones políticas, de años de abandono, de recortes y de una gestión irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León", ha explicado el bombero forestal Sergio Fidalgo, organizador de las marchas.

En la provincia de Zamora la marcha discurrirá el 10 de marzo entre Molezuelas de la Carballeda y Villardeciervos, pasando por Rionegro del Puente.

"Cada hectárea arrasada es una prueba del fracaso político. Cada pueblo amenazado refleja una gestión que prioriza el ahorro presupuestario frente a la seguridad de la población. Cada profesional que trabaja en condiciones precarias y sin recursos suficientes es el reflejo de un modelo que no protege ni a la tierra ni a quienes la defienden", ha agregado Fidalgo.

A juicio de este bombero forestal, los montes se queman "porque no se apuesta por una prevención real durante todo el año, porque faltan medios y sobra propaganda, y porque el medio rural es el eterno olvidado al que sólo se mira cuando hay elecciones".

Cartel de la marcha

Cartel de la marcha / LOZ

Este año volvemos a la campaña de incendios como si el tiempo no hubiera pasado, con las mismas promesas vacías, las mismas carencias estructurales y el mismo abandono que convierte cada verano en una tragedia anunciada", ha lamentado.

A juicio de este bombero forestal, los montes se queman "porque no se apuesta por una prevención real durante todo el año, porque faltan medios y sobra propaganda, y porque el medio rural es el eterno olvidado al que sólo se mira cuando hay elecciones".

Noticias relacionadas y más

"Este año volvemos a la campaña de incendios como si el tiempo no hubiera pasado, con las mismas promesas vacías, las mismas carencias estructurales y el mismo abandono que convierte cada verano en una tragedia anunciada", ha lamentado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
  2. Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
  3. Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
  4. La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
  5. Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
  6. Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
  7. La comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 102 pueblos
  8. San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano

Precios desbocados y más demanda en gasolineras de Zamora por el conflicto de Irán

La digitalización suplirá la falta de personal continuo en el Museo del Barro de Pereruela

Riofrío cautiva en las redes sociales: casi 18.000 seguidores internacionales para un pueblo de 202 vecinos

Molezuelas de la Carballeda y Villardeciervos, en las marchas bajo el lema "El monte no olvida"

Molezuelas de la Carballeda y Villardeciervos, en las marchas bajo el lema "El monte no olvida"

Robos y entradas en casas desatan la alarma entre los vecinos de Almeida de Sayago

Una marcha por zonas quemadas de Zamora pide mejorar el operativo

Alerta amarilla por nieve en Sanabria

Alerta amarilla por nieve en Sanabria

¿Qué es la manosfera?: así celebrará Puebla de Sanabria el Día de la Mujer

¿Qué es la manosfera?: así celebrará Puebla de Sanabria el Día de la Mujer
Tracking Pixel Contents