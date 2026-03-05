Incendios
Molezuelas de la Carballeda y Villardeciervos, en las marchas bajo el lema "El monte no olvida"
La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León "caminará" por la provincia el 10 de marzo
Efe
Bajo el lema "El monte no olvida", la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León ha organizado ocho marchas que recorrerán las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano en Castilla y León, dentro de las provincias de Zamora, León, Burgos y Ávila.
"Lo hacemos desde la rabia y la determinación. Nuestra tierra está siendo arrasada año tras año y ya no caben más silencios ni tibiezas. Lo que ocurre en nuestros montes no es un accidente, es la consecuencia directa de decisiones políticas, de años de abandono, de recortes y de una gestión irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León", ha explicado el bombero forestal Sergio Fidalgo, organizador de las marchas.
En la provincia de Zamora la marcha discurrirá el 10 de marzo entre Molezuelas de la Carballeda y Villardeciervos, pasando por Rionegro del Puente.
"Cada hectárea arrasada es una prueba del fracaso político. Cada pueblo amenazado refleja una gestión que prioriza el ahorro presupuestario frente a la seguridad de la población. Cada profesional que trabaja en condiciones precarias y sin recursos suficientes es el reflejo de un modelo que no protege ni a la tierra ni a quienes la defienden", ha agregado Fidalgo.
A juicio de este bombero forestal, los montes se queman "porque no se apuesta por una prevención real durante todo el año, porque faltan medios y sobra propaganda, y porque el medio rural es el eterno olvidado al que sólo se mira cuando hay elecciones".
Este año volvemos a la campaña de incendios como si el tiempo no hubiera pasado, con las mismas promesas vacías, las mismas carencias estructurales y el mismo abandono que convierte cada verano en una tragedia anunciada", ha lamentado.
