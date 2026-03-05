La digitalización suplirá la falta de personal continuo en el Museo del Barro de Pereruela

El Museo del Barro de Pereruela se sube al carro de las nuevas tecnologías para suplir la falta de recursos de personal continuo que pueda guiar a las visitas en todas y cada una de las franjas horarias. Una solución al tiempo que un atractivo tanto para el público más digital como para el conjunto del edificio en la apuesta por ensalzar el histórico vínculo que esta localidad sayaguesa mantiene con la tierra, única por sus propiedades refractarias y que ha marcado su pasado y presente alfarero.

Esta intervención será uno de los ejes de la rehabilitación del edificio que a su vez incorporará mejoras estructurales para garantizar la seguridad plena del edificio –afectada por la sobrecarga en el piso superior–, así como trabajos de mejora de eficiencia energética. El proyecto salió a licitación con un presupuesto base por importe de 78.925,61 euros sin impuestos, si bien ha quedado desierto al no cumplimentar la única empresa interesada el requerimiento en el plazo señalado. El contrato volverá previsiblemente a publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado en próximas fechas.

Los trabajos se acotarán únicamente al espacio que alberga el museo –el Centro de Interpretación del Barro (CIB) cuenta con dos edificios diferenciados–. Construido en el año 2007, cuenta con dos plantas acondicionadas para la exposición tanto de piezas de barro (hornos, cazuelas, tinajas...) ejecutadas en la localidad perigüelana como procedentes de otros centros alfareros del mapa nacional.

Sobrecarga del piso superior

La memoria técnica repara, entre otras deficiencias, en la sobrecarga existente en la primera planta y en la presencia de insectos xilófagos. Las actuaciones, dirigidas a garantizar la seguridad estructural y de uso en todo el recorrido museístico, incluirán en la eliminación de los elementos deteriorados del forjado intermedio, bien por fatiga o por enfermedad, así como la sustitución del suelo de la primera planta por uno más ligero y adecuado tras la sustitución de las correas de madera existentes.

La digitalización suplirá la falta de personal continuo en el Museo del Barro

Para mejorar el aislamiento y el control solar del museo, se cambiarán las carpinterías exteriores de hierro con vidrio doble para apostar por unas de aluminio con rotura de puente término y doble vidrio de seguridad con cámara intermedia.

Las actuaciones más llamativas consistirán en la incorporación de pantallas interactivas táctiles que permitan dar visibilidad al centro museístico contribuyendo, a su vez, en la "interesante e indispensable" digitalización del mismo. De esta forma, se instalará un tótem de publicidad de 55 pulgadas en el acceso exterior del edificio que capte la atención de los visitantes. Se trata de una solución versátil que "atraerá a los turistas, captando su atención y aumentando su interés por el producto local expuesto", valoran los arquitectos del proyecto. Esta pantalla se complementará con otras dos LCD táctiles especialmente diseñadas para soportar largas horas encendidas y que se repartirán en cada una de las plantas.

El proyecto, enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, será financiado al 100% con cargo a los fondos Next Generation EU asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Los Centros de Interpretación y Museos están considerados un elemento clave en la nueva arquitectura del sistema de información turística.