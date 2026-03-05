Adjudicadas las obras de la carretera de acceso a Escuredo, en Sanabria

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado a la empresa Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales S.L las obras de acondicionamiento y refuerzo de la carretera ZA-P-2665, en el tramo comprendido entre Río Negro (p.k. 12+500) y el acceso a Escuredo (p.k. 15+300) ,con una longitud de 3 kilómetros, así como de la carretera ZA-L-2683, también de acceso a la localidad de Escuredo, por un importe de 1.260.419,57 euros, que suponen una baja del 3,07 por ciento respecto al presupuesto de licitación que fue de 1.300.340 euros.

Las obras serán financiadas íntegramente con cargo al superávit presupuestario de 2024. Están incluidas en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 de la Diputación de Zamora y se financiarán con Fondos Propios 2023.

La carretera ZA-P-2665 tiene su origen en El Puente de Sanabria, pasa por Valdespino, Rozas y Doney de la Requejada, y finaliza en el límite provincial con León.

El proyecto aprobado aborda la reparación y el acondicionamiento del tramo que comienza justo antes de cruzar el puente sobre el río Negro, en torno al p.k. 12+500, y finaliza en el desvío a Escuredo, sobre el p.k. 15+300, con una longitud de 3 kilómetros.

También incluye el acondicionamiento y refuerzo del acceso a Escuredo (ZA-L-2683), con una longitud aproximada de 1,8 kilómetros.

El tramo de la ZA-P-2665 presenta un ancho variable entre 3,8 y 4,50 metros. El drenaje longitudinal se encuentra en mal estado, al soportar grandes caudales debido a la ausencia de obras de drenaje transversal, lo que ha provocado procesos de erosión en cunetas. El acceso a Escuredo (ZA-L-2683) tiene un ancho entre 3,60 y 4,40 metros.

Ambos tramos de carretera presentan un firme muy envejecido, con zonas especialmente deterioradas y escasa señalización, tanto vertical como horizontal.

El proyecto contempla actuaciones para renovar el firme, mejorar la capacidad portante, reforzar la seguridad vial y garantizar un acceso renovado y más seguro a esta localidad del Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada.