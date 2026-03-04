¿Qué es la manosfera?: así celebrará Puebla de Sanabria el Día de la Mujer

Conocer qué es la manosfera, ofrecer herramientas de prevención o contribuir a visibilizar las diferentes mirdas de la sociedad sanabresa entorno a la igualdad de género son algunas de las actividades incluidas en el programa cultural con el que el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria conmemorará el Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo.

Para ello la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad ha ideado una variada propuesta que combina iniciativas culturales, educativas y deportivas dirigidas a distintos públicos, con especial atención a la sensibilización y la prevención de nuevas formas de desigualdad.

Entre las actividades programadas se encuentra el V Concurso Fotográfico "Sanabria en Igualdad", cuyas obras seleccionadas se expondrán en la Sala de Exposiciones del Castillo durante los meses de marzo y abril, contribuyendo a visibilizar distintas miradas en torno a la igualdad.

Dentro de la programación destaca la actividad deportiva "Sanabria en Igualdad", celebrada en el Polideportivo Municipal José Varela, como espacio de convivencia y promoción de valores igualitarios a través del deporte.

Asimismo, el Salón de Actos del Castillo acogerá la conferencia "La manosfera: nuevas violencias digitales contra la igualdad", una propuesta divulgativa orientada a dar a conocer fenómenos digitales aún poco visibles y a ofrecer herramientas de prevención frente a nuevas formas de violencia contra la igualdad en el entorno online.

La programación incluye también la entrega de premios del XXXVI Certamen de Dibujo Infantil "Día Internacional de la Mujer" (III edición) y del V Concurso Fotográfico "Sanabria en Igualdad", reconociendo la implicación de la comunidad educativa y de la ciudadanía en la promoción de valores igualitarios.

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, ha señalado que “el 8 de marzo es una fecha para reafirmar el compromiso institucional con la igualdad real y para seguir impulsando iniciativas que fomenten el respeto y la convivencia en nuestra sociedad”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad ha destacado que "estas actividades buscan no solo conmemorar una fecha significativa, sino también generar conciencia, especialmente entre las personas jóvenes, sobre los retos actuales en materia de igualdad y prevención de nuevas formas de violencia".