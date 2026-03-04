Campaña en Change.org para que Azucena, la zamorana confinada en una jaula por una rara enfermedad, consiga el cambio de farolas

La pelea de Azucena Barrio, afectada por Hipersensibilidad Electromagnética (EHS) y Sensibilidad Química Múltiple (SQM), y su familia por el cambio de farolas en Cerecinos del Carrizal da un salto a la plataforma Change.org.

La falta de respuesta de la Diputación Provincial de Zamora a una reivindicación que obliga a Azucena a permanecer confinada en su casa para protegerse de emisiones y sustancias químicas que dañan gravemente su salud, ha llevado a su familia a buscar nuevas fórmulas de presión ante lo acuciante de la situación.

"Desde la instalación de las nuevas farolas inteligentes en su calle, su situación se ha vuelto extrema: permanece encerrada dentro de una jaula de Faraday las 24 horas del día para protegerse e intentar aislarse de los campos electromagnéticos, lo que le provoca cefaleas intensas, migrañas, espasmos, mareos, insomnio, sensación de ardor en todo el cuerpo, dolores severos y problemas de visión, entre otros, poniendo en grave riesgo su vida" explican en la solicitud de firmas de apoyo a través de la plataforma Change.org.

Argumentan que tanto el Ayuntamiento de Cerecinos del Carrizal como la Diputación de Zamora conocen esta situación, "pero solo la Diputación puede autorizar que la familia reemplace las farolas por un sistema seguro. Cada día de demora agrava el riesgo para la salud de Azucena".

Azucena en la jaula de Faraday / J. S.

Por ello, se solicita a la Diputación Provincial de Zamora a que autorice "de inmediato" a la familia de Azucena el reemplazo de las farolas que deberán asumir ellos mismos.

Como ya informó LAOPINION-EL CORREO DE ZAMORA, Azucena vive en una celdilla de apenas dos metros cuadrados protegidos por una tela de hilo de plata y malla de acero inoxidable. Con un cubo sanitario por baño y atrapada en una marea de dolencias y problemas neurocognitivos, la vida de esta zamorana de 57 años dio un giro de 180 grados hace una década, cuando los síntomas de una aparente alergia común descubrieron la demoledora realidad: Hipersensibilidad Electromagnética (EHS) y Sensibilidad Química Múltiple (SQM).

Enfermedades emergentes que imponen serias limitaciones para la vida cotidiana y cuyos pacientes pagan el peaje de la falta de reconocimiento por parte de la Sanidad Pública. Surgen vinculadas a la nueva realidad de un mundo dominado por las tecnologías inteligentes y el uso generalizado de sustancias químicas, llegando a distorsionar el funcionamiento normal del organismo hasta los límites más extremos. "Hay enfermos que no han soportado la situación y su salida más rápida ha sido el suicidio" cuenta Azucena Barrio desde su jaula de Faraday, el búnker que la aísla de la radiación electromagnética en su casa de Cerecinos del Carrizal.

Las farolas con luces "led" dotadas de equipos de transmisión electromagnética son incompatibles con una persona que padece hipersensibilidad entre otras graves dolencias, y así lo han argumentado Azucena y su marido Javier Salvador ante las distintas instancias a las que se han dirigido para reclamar la retirada de esas luminarias y su sustitución por las farolas del sistema anterior.