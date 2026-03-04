"Angueira Verde", el programa que recuperará la senda peatonal entre dos pueblos de Aliste

El Ayuntamiento de Alcañices (Alcorcillo, Santa Ana y Vivinera), cuya Corporación Municipal preside el alcalde, David Carrión Gallardo, ha puesto en marcha el Programa Mixto, de Formación y Empleo "Angueira Verde", cuyo objetivo será formar en teórica y práctica a un total de ocho alumnos, trabajadores que proceden de diversas localidades de la comarca alistana, más concretamente Santa Ana, San Mamed, Matellanes, Alcañices y Cional.

En lo que respecta a su trabajo, los alumnos están actualmente realizando ya labores de acondicionamiento de una senda peatonal de aproximadamente 700 metros de longitud, que discurrirá paralela tanto a la carretera provincial ZA-L-2441, de la Diputación de Zamora, que comunica Alcorcillo con la Nacional-122 hacia Alcañices, como a la ribera de la localidad.

Alumnos inician la adecuación de la senda entre Alcorcillo y Alcañices / Ch. S.

Entre las tareas a desarrollar en esta primera fase del proyecto "Angueira Verde", que se corresponde con la preparación del terreno sobre el que se asentará la futura senda, se incluyen el desbroce del matorral y el apeo de los chopos que se encuentran en las proximidades de la carretera, que están siendo eliminados por el elevado riesgo de caída sobre la vía que presentan.

También se está procediendo a la poda y entresaca del arbolado autóctono (robles y castaños, sobre todo) que ofrecerá su fresca sombra a los viandantes.

La creación de un recorrido alternativo a la carretera Alcorcillo-Alcañices, por la que pasean a diario numerosos vecinos de Alcorcillo. "Era una necesidad que venía reclamándose desde el vecindario de esta localidad, perteneciente al municipio de Alcañices, dada la peligrosidad que entraña caminar por la calzada de esa vía local de escaso arcén", aseguran.

Además de las cuestiones relativas a la seguridad de peatones y conductores, la actuación se justifica por el alto valor paisajístico del lugar en el que se encuentra, entre robledales, y junto a una inmensa y verde pradera regada por la "Ribera de Alcorcillo". Por otra parte, la senda permitirá comunicar desde el pueblo, tanto el merendero de la localidad como el viejo molino harinero, que ya fue restaurado hace unos años.

Uno de los participantes en el programa realiza tareas de desbroce en la senda. / Ch. S.

El Programa Mixto de Formación y Empleo "Angueira Verde", financiado por la Junta de Castilla y León a través del Ecyl, tiene una duración de seis meses. Comenzó el 1 de febrero y concluirá el 31 de julio.

El equipo docente está formado por el coordinador y profesor Pedro Gómez Turiel, un alistano natural de la localidad de El Poyo y un experto en estas lides pues ya ha desarrollado esta labor en otros Programas Mixtos de Formación y Empleo como el ejecutado el año pasado por el Ayuntamiento de Rábano en Sejas y Óscar Alonso, que es el capataz y monitor.

En los próximos meses también está previsto acometer, dentro del mismo proyecto, otras actuaciones en varios jardines, parques y espacios verdes de la propia villa de Alcañices.

Camino que será recuperado para el disfrute de los vecinos de la zona. / Ch. S.

El Programa Mixto de Formación y Empleo consiste en la realización de acciones teóricas y prácticas para la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León mediante la adquisición de competencias profesionales, así como de una experiencia laboral. En el cómputo global, el 50% de la acción es formativa, tanto teórico como práctica, y el otro 50% es trabajo real.

La retribución salarial a percibir por los participantes en las acciones es del 100% del salario mínimo interprofesional. Al finalizar la acción formativa los participantes recibirán un diploma expedido por la entidad promotora en el que se reflejarán los módulos formativos cursados con la calificación de apto.

Así mismo las personas participantes podrán solicitar un certificado de asistencia donde se reflejarán las horas de formación recibida, así como la calificación obtenida.