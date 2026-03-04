Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla por nieve en Sanabria

La alerta se prevé a partir del jueves y se extenderá a lo largo del viernes

Un coche transita entre la nieve

Un coche transita entre la nieve / J.Casares / EFE

Oliva Conde

Sanabria se encuentra entre los puntos de Castilla y León en aviso amarillo por nieve para este jueves y viernes, 5 y 6 de marzo.

La acumulación actual de nieve en varios puntos de Castilla y León es de 5 cm en 24 horas, y se prevé que vaya en aumento. Se ha alertado este pronóstico a partir de las 21.00 horas del jueves 5 de marzo, contemplando también que se extienda durante todo el viernes, 6 de marzo. Con una probabilidad de nevada entre el 40% y el 70%, se esperan precipitaciones por encima de los 1300 metros, aunque en cuotas superiores los acumulados pueden aumentar.

Se recomienda a la población que se mantenga informada del parte meteorológico.

