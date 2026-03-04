Alerta amarilla por nieve en Sanabria
La alerta se prevé a partir del jueves y se extenderá a lo largo del viernes
Sanabria se encuentra entre los puntos de Castilla y León en aviso amarillo por nieve para este jueves y viernes, 5 y 6 de marzo.
La acumulación actual de nieve en varios puntos de Castilla y León es de 5 cm en 24 horas, y se prevé que vaya en aumento. Se ha alertado este pronóstico a partir de las 21.00 horas del jueves 5 de marzo, contemplando también que se extienda durante todo el viernes, 6 de marzo. Con una probabilidad de nevada entre el 40% y el 70%, se esperan precipitaciones por encima de los 1300 metros, aunque en cuotas superiores los acumulados pueden aumentar.
Se recomienda a la población que se mantenga informada del parte meteorológico.
- La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
- Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
- Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
- Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
- La comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 102 pueblos
- San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano