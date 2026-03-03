Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años

La parroquia de Trefacio celebró el pasado fin de semana el bautizo de Xiomara Jasmín Pérez Fernández, sacramento que no se impartía desde hace 14 años en la iglesia de San Mamés.

La joven catecúmena estuvo acompaña de familiares y vecinos durante la celebración oficiada por el párroco Miguel Ángel Fernández Orduña.

Familiares y padrinos en la celebración del bautizo. / A. S.

Su madre, sus tres hermanas y familiares de la comunidad peruana llegados de Zamora y Madrid compartieron este momento de fiesta.

Ejercieron de padrinos Ana Isabel Sánchez y Javier Aguado. Como manda la tradición, la madrina cumplió con el lanzamiento de caramelos a los asistentes al finalizar el acto en el templo.