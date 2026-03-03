Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
La Guardia Civil detiene al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico
A la mujer no le permitían aprender español para evitar cualquier tipo de contacto con el exterior
Una llamada de auxilio de una mujer puso el motor de la Guardia Civil de Zamora en marcha. El caso se activó cuando la Central Operativa de Servicios recibió el SOS de una señora que denunciaba malos tratos y aseguraba encontrarse retenida sin poder salir en su domicilio, ubicado en la comarca de La Guareña, donde vivía con su marido y otros familiares.
Cuando las patrullas llegaron a la vivienda, observaron enseres domésticos arrojados a la vía pública y a la mujer asomada por una ventana del segundo piso reclamando ayuda. Dado que la víctima no hablaba español, los agentes establecieron comunicación con ella mediante traducción telefónica inmediata del Servicio de Emergencias 112. La mujer explicó que estaba retenida contra su voluntad y que no se le permitía aprender castellano para evitar cualquier relación con personas ajenas al entorno familiar. En el momento de la intervención, sus familiares se encontraban fuera trabajando.
La víctima se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad debido a su aislamiento, la falta de arraigo y el desconocimiento total del idioma.
Ante esta situación, la Guardia Civil de Zamora ha detenido a su marido como presunto autor de un delito de violencia de género con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico.
Ayuda de los bomberos
Ante la imposibilidad de abandonar por sí misma el domicilio sin poner en riesgo su seguridad, la Guardia Civil solicitó el apoyo de los Bomberos de Toro, que facilitaron su salida mediante la bajada controlada por una de las ventanas del inmueble. Tras el rescate, se activaron los protocolos de protección previstos en ilícitos penales de violencia de género.
El hombre ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos imputados.
