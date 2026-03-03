La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad

El Ayuntamiento de Muelas del Pan, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, renuncia, muy a su pesar, a la construcción y puesta en marcha de la residencia de la tercera edad al no ser autorizada por la Dirección General de Tributos de la Junta de Castilla y León, frenando en seco una ambiciosa iniciativa que se preveía poner en marcha para prestar un servicio de cercanía creando a la vez empleo para asentar población.

La decisión de la Administración autonómica ha desatado la caja de los truenos y el malestar general entre los ediles y más aún entre los vecinos afectados que afirman que "vamos a perder la única oportunidad de que cuando seamos mayores y no podamos valernos por nosotros mismos por lo menos pudiéramos seguir viviendo en el entorno donde hemos vivido toda la vida".

El centro residencial se pensaba ubicar en una parcela urbana de propiedad municipal de 4.512,93 metros cuadrados en la calle Era, en la manzana delimitada por las calles Las Eras y San Esteban con acceso cómodo y diferenciado tanto para peatones como para vehículos, aspecto relevante para la operativa del centro.

El estudio de viabilidad realizado por el técnico Jaime Sobrino Lowy, realiza una evaluación bajo un esquema de financiación que incluye un préstamo municipal voluntario y un horizonte temporal de 40 años que, correspondería a la duración de la concesión. La inversión estimada ascendía a 5.251.822 euros.

El Consistorio disponía de remanentes para poner su parte completando el resto la adjudicataria durante 40 años

Se trataba de una demanda vecinal, asumida por la Corporación Municipal, que permitiría a los vecinos de los cuatro pueblos contar con un lugar donde vivir cuando sean mayores sin que se produzca el temido desarraigo del pueblo.

El ayuntamiento de Muelas del Pan se ha encontrado con un muro infranqueable en la Dirección General de Tributos. Uno de los trámites que es obligado llevar a cabo para seguir con el expediente de construcción de la residencia de mayores es pedir el informe de sostenibilidad financiera. La sorpresa llegó cuando el primer informe fue negativo sin entender realmente lo que se argumenta: "Son argumentos vacíos de sentido y muy en línea generales". Ante tal acontecimiento, el Ayuntamiento se puso en contacto con la Dirección General de Tributos para intentar encontrar una solución o ver una vía para poderla llevar a cabo, "pero nos quedamos atónitos".

Ante "lo que se esperaba que fuese una reunión constructiva, fue todo lo contrario argumentándonos que la política que tiene ahora la Junta, según las palabras de la Directora General de Tributos, es que no se autorizan residencias municipales en poblaciones pequeñas. No nos rendimos y volvimos a dar otro enfoque al proyecto, con una nueva forma de financiación con un estudio de viabilidad mas extensivo y minucioso desmontando todo lo que en el primer informe se nos informó. Siendo pesimistas por la actitud que nos encontramos en la reunión".

El segundo informe fue nuevamente negativo argumentando lo mismo y también diciendo que "esta residencia no es viable en este municipio por falta de personas". Lo que refleja este informe es que "realmente ni se conoce la provincia, ni el mundo rural y si nos fiamos de los datos o los números que hay sobre el papel, pues no reflejan la realidad ya que hay gente que emigró y no está empadronada, pero que si les gustaría volver a sus orígenes si tuviera que utilizar esta instalación. Aún así, volvimos a hablar con la Dirección General para ver si había alguna salida accediendo a amoldarnos a ciertas cosas que se nos pedían. Ya el colmo ha sido cuando esta semana pasada nos llegó un requerimiento que confirma por completo que no nos lo quieren autorizar. Un requerimiento durísimo en una de las cosas capitales y que queda claro en el estudio de viabilidad".

Plano del proyecto de construcción de la residencia en Muelas.

En ese documento se deja claramente reflejado que se opta por la opción de gestión indirecta, ya que el propio ayuntamiento no tiene la capacidad ni material ni humana para gestionarla, pero la Dirección General de Tributos entienden "como que la gestión es municipal directa, cuando no es la realidad".

Después "de muchas reuniones donde se nos decía una cosa y después la contestación es toda la contraria, el Equipo de Gobierno nos sentimos engañados y frustrados ya que se nos vendían soluciones que ellos mismos luego nos las desmontaban. Este fue un proyecto ilusionante y muy necesario para nuestro municipio y nuestros pueblos dejando claro que el ayuntamiento, como hemos explicado hasta la saciedad, no se endeuda ya que la inversión o el capital que pone es el que tiene realmente y a día de hoy de superávit, el resto lo debería poner la empresa adjudicataria de la gestión privada durante 40 años".

Miembros del Equipo de Gobierno han estado reunidos con la Directora General así como el Consejero de Hacienda y a la vez se le ha escrito una carta al presidente de la Junta con dos fines, primero intentar reconducir esta situación y segundo de no ser posible les pedían que sean ellos los que "expliquen in situ en nuestros pueblos a los vecinos que la Junta prohíbe este tipo de instalaciones en municipios pequeños" que son una fuente de creación de puestos de trabajo, 25 en este caso en concreto.

Al igual, se le ha transmitido que no se entiende esta postura cuando por otro lado "se nos está vendiendo el Plan de la Raya en el cual estamos incluidos. No sé cómo se quieren que la gente joven se quede en nuestros pueblos si la propia administración autonómica ante proyectos de este tipo en vez de apoyarlos hace todo lo posible para prohibirlos".

Se aclara desde el Equipo de Gobierno que la negación no es por el valor de la construcción de la residencia que en eso no se entra en el informe y así lo ha aclarado siempre la Alcaldía, "pero aún así algunas personas lo están queriendo vender así". El informe es claro y tajante: que no se autoriza ninguna residencia municipal cueste 1% o cueste el infinito. Aunque sea de gestión privada y no implique endeudamiento alguno al ayuntamiento.

Los vecinos del municipio apoyan al Equipo de Gobierno que incluso se ha planteado dejar la política activa

Dura reflexión del Equipo de Gobierno: "Nos vemos obligados a abandonar este proyecto que iba a ser el revulsivo del municipio y una vía de luz para que siguiéramos vivos en el mundo rural ya que hemos agotado todas las vías posibles para salvarlo. Los concejales del PP nos sentimos muy dolidos ya que se nos ha engañado haciéndonos creer que al final se podía hacer, cuando ellos mismos ya tenían tomada la decisión que este proyecto no lo iban a dar de paso como así nos lo hizo saber la propia Directora General en la primera reunión".

Es injusto, asevera el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, "en lo que a mí respecta y ante la presión que estoy sometido, a que se me esté acusando de encubrir y de no querer sacar el proyecto adelante y de estar del lado de la Junta por mi condición laboral. Mi conciencia está tranquila y todo esto es desmontable como refleja todo el expediente. Se lleva luchando y peleando más de dos años. Siempre hemos sido claros y hemos dado constancia de como iba este expediente, pero nuestras competencias son limitadas y sin este informe el proyecto no podría salir ya que de seguir adelante con el informe negativo se me acusaría, como alcalde y máximo responsable, de prevaricación".

Vecinos del municipio se posicionan de parte del equipo de gobierno integrado por Luis Alberto Miguel Alonso, José Manuel Martínez Bartolomé, Andrés Barroso Lorenzo y Eloy Funcia Blanco, que incluso se han planteado dejar la política municipal activa.