Garantizar las nuevas excavaciones arqueológicas en El Viso requerirá al menos 18.900 euros

Una campaña de micromecenazgo puesta en marcha por la asociación Hispania Nostra junto con el Centro de Estudios Vacceos busca financiación para un proyecto de investigación arqueológica en el cerro de El Viso de Madridanos, donde hay un asentamiento de la cultura vaccea de la Edad de Hierro.

El objetivo es garantizar la continuidad de las excavaciones y recuperar un enclave vinculado a la cultura vaccea de la Edad del Hierro, cuyos restos se conservan bajo los cimientos de la antigua ermita de la Virgen del Viso, en la comarca de Tierra del Vino de Zamora, según han informado los promotores de la campaña en un comunicado.

El proyecto contempla quince días de excavación y tres meses adicionales de trabajo de laboratorio, estudio y publicación de resultados durante las anualidades de 2026 a 2029.

La iniciativa parte del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg de la Universidad de Valladolid y está liderada por un equipo multidisciplinar de arqueólogos especializados en patrimonio vacceo.

La campaña fija en 18.900 euros la cuantía necesaria para garantizar el desarrollo básico de la intervención arqueológica, mientras que 38.800 euros permitirían alcanzar el escenario óptimo y ejecutar en su totalidad el programa científico previsto.

Los fondos se destinarán a la contratación de personal investigador, la dotación de infraestructura de campo y la realización de dataciones por carbono 14, análisis paleomagnéticos y otros estudios técnicos especializados esenciales para asegurar el rigor de la investigación.

El asentamiento del cerro de El Viso se remonta a más de 2.500 años y en él se realizaron el pasado año trabajos preliminares de prospección electromagnética y excavación de carácter voluntario.

Los resultados confirmaron la alta potencialidad científica del enclave y evidenciaron la necesidad de una financiación estable que permita consolidar el programa de investigación, acometer dataciones especializadas y avanzar en el acondicionamiento del espacio para su futura puesta en valor.

La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, ha declarado que la campaña permite a la sociedad implicarse de forma directa en la protección de su patrimonio y "convertirse en parte activa de su recuperación".