Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral

Ahora Decide ha denunciado públicamente el deterioro de la carretera autonómica que enlaza Tábara y Fonfría y que, desde hace 40 años, espera su arreglo integral. La formación ha recordado que la carretera ZA-902 une las comarcas de Tábara y Alba con Aliste y que lleva esperando una renovación desde antes de la aprobación del Plan de Carreteras de la Junta de Castilla y León 2002-2007, en el que fue incluido el proyecto por su "lamentable estado", aunque "no se arregló ni un kilómetro".

Posteriormente, la Junta incluyó la mejora de la vía en el Plan de Carreteras 2008-2020 y presupuestó 6,48 millones de euros para remodelar 36 kilómetros, aunque tampoco se ejecutaron las actuaciones previstas.

En la actualidad, según Ahora Decide, la carretera presenta "un firme en mal estado", carece de arcenes y la vegetación, que alcanza una altura de metro y medio, invade los márgenes de la calzada, al margen de "estrechamientos" en el trazado que "hacen muy peligrosos algunos tramos".

Además, recordó que ya ha finalizado el último Plan de la Junta de Castilla y León y los vecinos de Escober, Losacio y Vide de Alba, localidades por las que discurre la carretera, "siguen esperando a que se cumplan los compromisos" adquiridos por la Administración regional.

Un tramo de la carretera que conecta Tábara y Fonfría. / Cedida

Los vecinos de la cuarta población que atraviesa esa carretera, San Martín de Tábara, tal y como denuncia la formación, "no solo esperan la remodelación total de esa vía de comunicación, sino que esperan que se cumpla el compromiso de realizar una variante que libere al pueblo del paso de vehículos, compromiso que también estaba incluido en el Plan de Carreteras 2.008-2.020, junto a otros 14 compromisos de realización de variantes de la provincia de Zamora, que siguen en su gran mayoría esperando su realización".

Ahora Decide, a través del partido Soria Ya presentó en 2004 una Proposición no de Ley en las Cortes regionales, por la que exigió la ejecución de una actuación integral en la vía durante el 2025, pero el PP "no ha permitido su debate y votación en toda la legislatura".

Por los motivos expuestos, Ahora Decide-España Vaciada ha denunciado en el marco de la campaña electoral que la citada carretera es uno de los "ejemplos claros de abandono de los servicios esenciales en las zonas rurales del PP en el Gobierno de Castilla y León".