La Raza Sayaguesa aspira a ser reconocida en 2027 con la "Marca de Garantía"

La Asociación Raza Sayaguesa ha iniciado el procedimiento para solicitar la “Marca de Garantía” para la carne de una especie minoritaria, pero de calidad contrastada y considerada un producto gourmet en la alta restauración.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la asociación, Antonio Domínguez, en la presentación de la III edición de las jornadas gastronómicas de la Raza Sayaguesa, que se desarrollarán desde el 9 hasta el 22 de marzo, y en las que participarán un total de 13 restaurantes de la capital zamorana, de varios municipios de la provincia y de León.

Destacó Domínguez que la intención de la asociación es lograr que en 2027 la carne de la Raya Sayaguesa pueda comercializarse al amparo del marchamo de calidad con la intención de que sea considerada un “producto de élite”, a pesar de su limitada producción.

Y es que, como reconoció, en la actualidad 36 ganaderos de Zamora, Castilla y León o Madrid, se dedican a la cría de una especie que “sigue en peligro de extinción”, ya que la producción se limita a la carne de 2.700 ejemplares.

No obstante, Domínguez aseguró que, “poco a poco” más ganaderos apuestan por la cría de la raza sayaguesa, a pesar de ser un sector en el que, por horarios y trabajo, demanda más mano de obra.

La Asociación confía en que la incorporación de más ganaderos permita aumentar la producción de carne de raza sayaguesa que, en la actualidad, se comercializa en distintos mercados, aunque los principales son Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

Un momento de la presentación de las jornadas en la sede de Caja Rural de Zamora. / Victor Garrido

Por otra parte, Domínguez destacó que el apoyo económico de las instituciones sigue siendo clave para mantener la raza autóctona, cuya carne se podrá degustar en las jornadas gastronómicas que, este año y a petición de los restaurantes participantes, se prolongarán más días.

En la presentación de las jornadas, Laura Huertos, técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, agradeció públicamente el trabajo realizado por la asociación para “impulsar” la raza sayaguesa, para que “no se pierda” y para poner en valor la calidad de la carne.

Además, recordó que las jornadas gastronómicas que, este año cumplen su tercera edición, han sido un éxito en los dos años anteriores y animó a los zamoranos a participar en la iniciativa y a degustar una carne muy reconocida por su calidad fuera de las fronteras de la provincia.

Zamora, destino de turismo gastronómico

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, incidió en la calidad de la carne de raza sayaguesa que no dudó al calificar como uno de los “productos gourmet” de la provincia Zamora que, como recordó, aspira a posicionarse como un destino de turismo gastronómico gracias a su amplia variedad de productos muy valorados por los paladares más exigentes.

En este punto, agradeció la implicación y el esfuerzo de los criadores de ganado de la raza sayaguesa, ganaderos que apuestan por “quedarse en el territorio” y que “mantienen nuestros ecosistemas y nuestros pueblos”.

Por estos motivos, aseguró que la Diputación seguirá apoyando a los criadores de razas tradicionales como la sayaguesa para aumentar la producción y para que más personas “den el paso” de incorporarse al sector.

De la Parte también resaltó que la asociación está realizando una “labor incansable” en la promoción de una carne que, según han reconocido expertos en la materia, “es una de las mejores del mundo” por su calidad y sus cualidades.

Restaurantes participantes

Los restaurantes participantes en las jornadas son La Baraka, El Rincón del Tío Jerónimo, Benito & Co, Azemur Craft-Burger, Mar y Montaña y Patanegra, en la capital zamorana.

Además, se podrá degustar carne de la raza autóctona en la sidrería La Alegría de Fuentes de Ropel, La Trébede en Pobladura del Valle, Padre Adobe en Toro, Quinta Mallada en Torregamones, La Becera en Peñausende y La Brasería de Muga en Muga de Sayago.

El último restaurante participante es El Arco, enclavado en la localidad leonesa de Sahagún.