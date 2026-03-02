El PP aboga por ayudas al comercio local y los emprendedores para mantener los pueblos

El Partido Popular celebró este lunes la tradicional visita al mercado semanal de El Puente de Sanabria, dentro de los actos de campaña para presentar la candidatura a las Cortes de Castilla y León. Esther Sánchez, candidata suplente del PP, estuvo apoyada en su recorrido por los parlamentarios nacionales Elvira Velasco y Óscar Ramajo; Fernando Javier Prada, actual Delegado Territorial de la Junta, y alcaldes y concejales de Sanabria y Carballeda.

Los representantes del PP señalaron que “es una candidatura encabezada por Leticia García, y que está compuesta por hombres y mujeres con experiencia de gobierno, con experiencia en los Ayuntamientos y con experiencia incluso en el ámbito de la gestión sanitaria”.

Esther Sánchez defendió para la comarca de Sanabria “sobre todo el poder mantener el mundo rural, para eso hay apoyos para establecimientos, bares, autónomos para que puedan emprender nuevos negocios y se dejen de ver persianas cerradas. El poder abrir un negocio en el medio rural lo que implica es que se queden familias y poder subir”.

Elvira Velasco defendió “un programa con más de 1.000 medidas para todos los ciudadanos con independencia de vivan donde vivan”. Destacó “la movilidad, frente a partidos como el Partido Socialista, que lo que hace es suprimir frecuencias del tren y engañarnos con que lo van a reponer. La realidad es la supresión de las frecuencias de tren. El Gobierno de Alberto Fernández Mañueco lo que ha hecho es poner en marcha la tarjeta BusCyl, dando cobertura y gratuidad de autobús a todos los ciudadanos, a todos los sanabreses, para su traslado entre los diferentes municipios, a Zamora y en definitiva por toda Castilla y León”. Un total de 45.000 zamoranos ya disponen de esta tarjeta.

En materia de movilidad añadió “esa ayuda para el carné de 900 euros para los jóvenes y para carné de camión la ayuda llega a los 1.800 euros”. Velasco afirmó que “es importante que siga gobernando el Partido Popular y que apoyen el día 15 mediante su voto la candidatura en Zamora, encabezada por Leticia García”.

Velasco señaló que los candidatos “son personas comprometidas con el territorio que tienen un aval”. En particular agradeció el compromiso de los representantes locales de esta comarca “por el trabajo que hacen diariamente por defender las siglas del Partido Popular”.