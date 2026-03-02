El peón forestal fallecido en Mahíde no estaba jubilado al no aplicarse a tiempo los coeficientes correctores

El peón forestal de 66 años fallecido en Mahíde durante su jornada laboral no pudo beneficiarse de la jubilación anticipada al no aplicarse a tiempo los coeficientes correctores de cotización de la Ley de Bomberos Forestales. Aunque la Junta de Castilla y León aplica estas medidas correctoras tantos a los agentes forestales como a los medioambientales desde el 26 de enero de 2026, dicha instrucción se limita al operativo actual.

La Administración autonómica ya está aplicando esos coeficientes correctores (o reductores de jubilación) que permiten rebajar la edad de jubilación aumentando la cotización del trabajador con el consiguiente coste adicional para la empresa. Una instrucción que se dictó tras la denuncia formulada por Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo el incumplimiento del Real Decreto 817/2025 que entró en vigor el 17 de septiembre del pasado 2025 y que habría servido a J. A. B. para anticipar, aunque brevemente, el fin de su etapa laboral.

La otra alternativa que habría permitido esta jubilación anticipada habría pasado por haber adelantado la aprobación de la Ley y en concreto de la norma jurídica que homogeneizaba las condiciones y funciones de todos los bomberos a nivel nacional. A la espera de conocer las causas concretar en las que se produjo el triste deceso, el pensamiento compartido es que si no se podía evitar el final, sí al menos las circunstancias en las que se produjeron en plena Reserva de la Sierra de la Culebra.

J. A. B. se encontraba en la mañana del domingo trabajando con su compañero en una zona conocida como "La Furnia" instalando unos comederos automáticos para la fauna silvestre. Tras caer fulminantemente al suelo, su compañero inició las maniobras de reanimación a la espera de los servicios sanitarios. Cuando el soporte aéreo llegó, nada se pudo hacer.

El quid de la cuestión radica en su aplicación con carácter retroactivo. Tal y como prevé la Ley de Bomberos Forestales de 2024, "la Junta debería reconocer el tiempo trabajado hasta ese año en la extinción de incendios forestales a todos sus trabajadores, y por ahora NO lo está haciendo, por lo que estos no pueden beneficiarse de esta posible jubilación anticipada", aclara José Ramón Jiménez, responsable de Medio Ambiente de FSC CCOO.

J. A. B. es uno de esos trabajadores, que, aunque ahora no participara en el operativo de extinción de incendios, "sí lo hizo durante años y por tanto podría haber conseguido esa reducción de edad de jubilación prevista en la Ley", concluye.