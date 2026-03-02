El peón forestal fallecido de 66 años en Mahíde "podría haberse jubilado hace varios años"

La batalla para reconocer la jubilación anticipada a los bomberos forestales deja una víctima por el camino. El fallecimiento de J. A. B. de 66 años durante su jornada laboral como peón del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León podría, quizá no haberse evitado, pero sí haberle sobrevenido concluida su etapa laboral en caso de haberse aplicado la nueva normativa nacional.

José Ramón Jiménez, responsable de Medio Ambiente de FSC CCOO, lamenta que "con la aplicación de la nueva Ley de Bomberos Forestales esta persona podría haberse jubilado hace varios años" sin necesidad de esperar hasta el mes de junio, cuando alcanzaría la cotización exigida a tres meses de alcanzar los 67 años de edad. En su recuerdo, trabajadores y responsables tanto de CCOO como de UGT se han sumado al minuto de silencio en señal de duelo.

El trabajador tenía su plaza como peón en la Reserva de la Sierra de la Culebra, donde la sobrevino la muerte en una zona de difícil acceso conocida como "La Furnia" en Mahíde. Vinculado desde hace muchos años a Comisiones Obreras de Zamora, llegó a desempeñar trabajos de extinción de incendios forestales "en unas circunstancias en las cuales la profesión no tenía ni el reconocimiento ni el amparo legal que tiene ahora", recordaba Jiménez previo a trasladar su apoyo, solidaridad y afecto con su familia, amistades y compañeros y compañeras de trabajo en estos momentos de profundo dolor.

El luctuoso suceso tuvo lugar en torno a las 11:39 horas de ayer domingo, momento en el que comenzó a sentirse indispuesto. Fue su compañero el que alertó a la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León que movilizó a los servicios aéreos. Pese a la rápida intervención del 112, nada pudo hacerse por salvar su vida.

Siendo por lo tanto bombero forestal, J. A. B. contaba con una edad "que ya le hubiese permitido hace tiempo estar jubilado" siendo una circunstancia "terrible que hay que recordar". Pese a que aún se desconoce la causa exacta del deceso (inicialmente se apunta a un problema de salud ligado a una muerte súbita o sobrevenida), solicitan que sea considerado como accidente laboral.

"Hay trabajos ya que no se pueden estar ejerciendo con 66 años". Raúl Castaño, secretario general de UGT Servicios Públicos de Zamora, ha considerado "irracional", incluso "una aberración" mantener a trabajadores con 66 años realizando labores de limpieza en el monte al tiempo.

Juan Escuredo, secretario provincial de UGT, considera que, de haberse aplicado los índices correctores de la edad de jubilación "hubiera sido menos fácil" que concurrieran las condiciones que se dieron en este accidente De esta manera recuerda la lucha defendida desde el año 2018 para equiparar a los agentes forestales y medioambientales con otros cuerpos de emergencias.

Un suceso que, en caso de no haberse podido prevenir, podría haber sucesos en "circunstancias personales" y no durante una jornada laboral desarrollada en la Sierra de la Culebra, caracterizada por su compleja orografía, con lo que ello conlleva de "trágico".