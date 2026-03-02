Fallece una mujer tras un atropello en Mayalde
La mujer murió después de ser arrollada por un todoterreno
Durante la tarde de hoy, 2 de marzo, fallecía una mujer de 76 años después un atropello en la calle Corrales de la localidad zamorana de Mayalde.
El suceso tenía lugar alrededor de las 18.10 horas, después de que un todoterreno arrollara a la mujer, y esta quedara inconsciente. Hasta el lugar se trasladaron una UVI móvil, la Guardia Civil de Tráfico y un equipo médico de guardia desde el centro de salud de Corrales del Vino. Sin embargo, aún en el lugar de los hechos se certificó el fallecimiento de la víctima.
