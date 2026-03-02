Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece una mujer tras un atropello en Mayalde

La mujer murió después de ser arrollada por un todoterreno

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / LOZ

Oliva Conde

Durante la tarde de hoy, 2 de marzo, fallecía una mujer de 76 años después un atropello en la calle Corrales de la localidad zamorana de Mayalde.

El suceso tenía lugar alrededor de las 18.10 horas, después de que un todoterreno arrollara a la mujer, y esta quedara inconsciente. Hasta el lugar se trasladaron una UVI móvil, la Guardia Civil de Tráfico y un equipo médico de guardia desde el centro de salud de Corrales del Vino. Sin embargo, aún en el lugar de los hechos se certificó el fallecimiento de la víctima.

