El mapa de la abstención en Zamora: pueblos donde votó menos de la mitad en las últimas elecciones autonómicas

El próximo 15 de marzo, 138.953 zamoranos residentes en la provincia están llamados a las urnas para elegir a sus siete procuradores y, en último término, al próximo presidente de la Junta de Castilla y León.

Muchos depositarán su voto en una de las 368 mesas electorales previstas, pero también hay quien decidirá no ejercer su derecho. La abstención, al menos directamente, no altera el reparto de escaños resultante de las elecciones y solo se tienen en cuenta en las estadísticas de participación. Sin embargo, son múltiples los análisis que reflejan y aseguran que una alta abstención suele perjudicar a los partidos de izquierda y, en consecuencia, beneficiar a los de derechas.

Pero más allá de interpretaciones, lo que dicen los datos de las últimas elecciones autonómicas, las del año 2022, es que la abstención rozó el 40% en la provincia de Zamora. Para ser exactos fue del 39,24%, en unos comicios que, como los del próximo día 15, solo fueron de carácter autonómico.

Hace cuatro años, la abstención más alta se localizó en las comarcas de Sayago y Sanabria, donde superó el 50%, mientras que en Zamora capital fue del 40,9%. En el caso de Benavente y Toro el porcentaje fue ligeramente superior al de la capital, con una abstención del 42 y del 43% respectivamente.

Si miramos por municipios, en los que menos vecinos acudieron a votar fueron Torregamones (el 59% de sus habitantes no acudió a las urnas), Pedralba de la Pradería (58,2%), Fresno de Sayago (58,1%), Argañín (56%), Peleas de Abajo (54,6%), Rábano de Aliste (53,7%), San Justo (53,2%), Rosinos de la Requejada (52,7%), Hermisende (51,7%), Gallegos del Río (51,3%), Moraleja de Sayago (51%), San Pedro de la Nave-Almendra (50,6%), Pías (50%), Villanueva de Azoague (49,6%) y Ferreras de Abajo (49,5%).

Motivos

Las razones de los abstencionistas para disfrutar de una jornada de domingo sin acudir a los colegios electorales se traducen, principalmente, en que no saben a quién votar, aunque los motivos son diversos.

Una de las personas preguntadas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA asegura que no irá a las urnas por enfado e indignación: "No voy a votar a la derecha, pero la izquierda me tiene muy descontenta y tampoco quiero darles mi voto, así que no voy a ir a votar".

También hay decide no ejercer su derecho a decidir quién gobierna en la comunidad porque considera que las elecciones "no sirven para nada. No voy a votar porque todos son iguales y solo piensan en sus intereses".

E incluso también está quien "desiste" de las urnas porque "nos venden la moto para que les demos nuestro apoyo, y luego durante cuatro años se olvidan de que existimos y no cambia nada. Las promesas se quedan en papel mojado, vengan de quien vengan".

Los que más votan

Es verdad que en ningún municipio de la provincia de Zamora acudieron a las urnas hace cuatro años el 100% de los vecinos, pero también hay municipios en los que se registró una participación muy alta.

En Villalonso depositaron sus votos 50 de 57 vecinos, en Prado 41 de 48 y en Brime de Urz 86 de 101. Es decir, que la abstención es estas tres localidades fue, respectivamente, del 12,2%, del 14,5% y del 14,8%.