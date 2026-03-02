Elecciones en Castilla y León
El mapa de la abstención en Zamora: pueblos donde votó menos de la mitad en las últimas elecciones autonómicas
Hasta que se cierran los colegios electorales, el dato de participación en las elecciones centra el desarrollo de la jornada. Hace cuatro años, en unos comicios que como este próximo 15M son solo de carácter autonómico, casi un 40% de los electores zamoranos se quedaron en casa y decidieron no votar. Torregamones fue entonces el municipio más abstencionista.
El próximo 15 de marzo, 138.953 zamoranos residentes en la provincia están llamados a las urnas para elegir a sus siete procuradores y, en último término, al próximo presidente de la Junta de Castilla y León.
Muchos depositarán su voto en una de las 368 mesas electorales previstas, pero también hay quien decidirá no ejercer su derecho. La abstención, al menos directamente, no altera el reparto de escaños resultante de las elecciones y solo se tienen en cuenta en las estadísticas de participación. Sin embargo, son múltiples los análisis que reflejan y aseguran que una alta abstención suele perjudicar a los partidos de izquierda y, en consecuencia, beneficiar a los de derechas.
Pero más allá de interpretaciones, lo que dicen los datos de las últimas elecciones autonómicas, las del año 2022, es que la abstención rozó el 40% en la provincia de Zamora. Para ser exactos fue del 39,24%, en unos comicios que, como los del próximo día 15, solo fueron de carácter autonómico.
Hace cuatro años, la abstención más alta se localizó en las comarcas de Sayago y Sanabria, donde superó el 50%, mientras que en Zamora capital fue del 40,9%. En el caso de Benavente y Toro el porcentaje fue ligeramente superior al de la capital, con una abstención del 42 y del 43% respectivamente.
Si miramos por municipios, en los que menos vecinos acudieron a votar fueron Torregamones (el 59% de sus habitantes no acudió a las urnas), Pedralba de la Pradería (58,2%), Fresno de Sayago (58,1%), Argañín (56%), Peleas de Abajo (54,6%), Rábano de Aliste (53,7%), San Justo (53,2%), Rosinos de la Requejada (52,7%), Hermisende (51,7%), Gallegos del Río (51,3%), Moraleja de Sayago (51%), San Pedro de la Nave-Almendra (50,6%), Pías (50%), Villanueva de Azoague (49,6%) y Ferreras de Abajo (49,5%).
Motivos
Las razones de los abstencionistas para disfrutar de una jornada de domingo sin acudir a los colegios electorales se traducen, principalmente, en que no saben a quién votar, aunque los motivos son diversos.
Una de las personas preguntadas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA asegura que no irá a las urnas por enfado e indignación: "No voy a votar a la derecha, pero la izquierda me tiene muy descontenta y tampoco quiero darles mi voto, así que no voy a ir a votar".
También hay decide no ejercer su derecho a decidir quién gobierna en la comunidad porque considera que las elecciones "no sirven para nada. No voy a votar porque todos son iguales y solo piensan en sus intereses".
E incluso también está quien "desiste" de las urnas porque "nos venden la moto para que les demos nuestro apoyo, y luego durante cuatro años se olvidan de que existimos y no cambia nada. Las promesas se quedan en papel mojado, vengan de quien vengan".
Los que más votan
Es verdad que en ningún municipio de la provincia de Zamora acudieron a las urnas hace cuatro años el 100% de los vecinos, pero también hay municipios en los que se registró una participación muy alta.
En Villalonso depositaron sus votos 50 de 57 vecinos, en Prado 41 de 48 y en Brime de Urz 86 de 101. Es decir, que la abstención es estas tres localidades fue, respectivamente, del 12,2%, del 14,5% y del 14,8%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
- Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
- La comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 102 pueblos
- San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano
- Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
- Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
- La plaza junto a la iglesia de Santa María de Tábara se convertirá en peatonal