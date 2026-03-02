Hartos de vacas sueltas, los vecinos de Villalverde ponen una denuncia colectiva: no son los únicos en Sanabria

Los vecinos de Villalverde, en el término municipal de Justel, formalizaron una denuncia colectiva ante la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC) de la Guardia Civil.

Unos doce vecinos, residentes habituales, presentaron la denuncia por los daños de las vacas propiedad de un ganadero que andan sin custodia por el término municipal, tanto en las vías y espacios de uso público, hasta por fincas privadas incluso con cerramientos.

Los vecinos, además de los daños en huertos, jardines y árboles frutales, relataron caídas que les han ocasionado lesiones.

Al abandono se suma el hallazgo recientemente de vacas muertas en el entorno del pueblo, como denunciaron ante los agentes.

La acción ciudadana se suma a la emprendida por los vecinos del vecino municipio de Molezuelas de la Carballeda con una problemática similar sobre la que también tramitaron una denuncia conjunta.

El Ayuntamiento de Justel, por su parte, ha emitido un bando dentro de sus competencias de velar por la seguridad, salubridad pública, convivencia ciudadana y el uso adecuado de vías y espacios públicos.

Desde la alcaldía se confirma la presencia ocasional de ganado en el casco urbano, carreteras y caminos municipales, que genera situaciones de riesgo para las personas, en particular niños y mayores, sumado a daños y molestias en bienes públicos y privados.

En este sentido el alcalde, José Manuel Lafuente, recuerda la obligación de los propietarios de las explotaciones ganaderas de mantener a los animales en condiciones adecuadas de control, vigilancia y custodia, adoptando las medidas necesarias para impedir su presencia no autorizada en vías públicas y zonas urbanas de uso común.

La presencia de ganado sin control efectivo en vías y espacios públicos puede dar lugar a la adopción de medidas administrativas, incluida la incoación de expedientes sancionadores.

En situaciones que pongan en riesgo inmediato a personas o bienes , el Ayuntamiento no descarta aquellas actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y la salubridad pública.