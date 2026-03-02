Fermoselle presenta a la Junta el programa cultural para recordar a Juan del Enzina hasta 2029

El Ayuntamiento de Fermoselle ha presentado este lunes al consejero de Cultura en funciones, Gonzalo Santonja, su proyecto cultural con el que hasta 2029 conmemorará el V Centenario del fallecimiento del poeta, músico y dramaturgo fermosellano, Juan del Enzina.

El alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, acompañado por la concejala de Cultura de Fermoselle, Escolástica Fidalgo, el asesor del Ayuntamiento, Carlos Funcia, y la responsable de la Oficina de Turismo, Marina González, ha mantenido un encuentro con Santonja en la sede central de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en Valladolid, al que también asistió la directora general de Políticas Culturales de la Junta, Inmaculada Martínez.

Durante el encuentro los representantes del Ayuntamiento de Fermoselle detallaron al consejero de Cultura el contenido de las jornadas previas ya realizadas para recordar a Juan del Enzina, así como las previstas hasta el año 2029, cuando la localidad sayaguesa conmemorará el fallecimiento de su hijo más ilustre.

El consejero de Cultura y la directora general de Políticas Culturales escucharon atentamente los detalles sobre los actos ya realizados, así como las previsiones para las III Jornadas dedicadas a Juan del Enzina que se celebrarán a lo largo del próximo verano, mientras que para el V Centenario en 2029 el Ayuntamiento ya está trabajando en distintas iniciativas tales como una gran exposición, un congreso y la creación de una estatua o busto que se instalará en la villa. Gonzalo Santonja animó a los munícipes a proseguir con esta labor, así como a prolongar las actividades culturales asociadas más allá de la fecha del V Centenario.

Juan del Enzina, cuyo primer mecenas fue el segundo duque de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, está considerado como el creador del teatro moderno español, así como de la música polifónica. Es el autor de 14 églogas, autos o representaciones dramáticas, así como de muchas canciones y composiciones musicales. Su obra musical está recogida en el "Cancionero de Palacio".