Tras 11 días sin agua potable, Fermoselle pide amparo a Iberdrola para resolver la crisis sanitaria en plenos trasvases

La crisis sanitaria sin precedentes que se ha generado en Fermoselle por la elevada turbidez del agua, declarada no apta para el consumo desde el día 20 de febrero y que a lo largo de estos 11 días ha obligado al suministro de 25.000 litros de agua embotellada al vecindario, ha llevado al Ayuntamiento a "solicitar el amparo" de Iberdrola y de las instituciones públicas competentes para que "de forma urgente" se implementen medidas y los medios materiales necesarios para la renovación integral de la estación depuradora ETAP y los depósitos municipales. Actuaciones complementarias a las medidas que desde hace años lleva haciendo el propio Ayuntamiento de mejora y sustitución de las redes de abastecimiento público, a través de diferentes programas de colaboración financiera con la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, dadas limitaciones presupuestarias de este Ayuntamiento.

Como apunta la propia institución local, el inicio de año 2026 ha venido marcado por una pluviometría desmedida, que ha tenido como resultado el desembalse de agua en todas las cuencas fluviales del país. Como consecuencia de estos desembalses se han removido los fondos de las reservas hídrica y se han arrastrado lodos y otros restos de los cauces, "generando problemas de turbidez en las redes de abastecimiento de agua domiciliaria, como es el caso de Fermoselle".

Bombeo

El problema pues, en parte, estaría relacionado con los trasvases que Iberdrola viene realizando desde hace varias semanas desde la central hidroeléctrica de Villarino de los Aires a la presa de Almendra, donde Fermoselle capta el agua destinada al abastecimiento público". Y así se detalla en la carta remitida por el Ayuntamiento de Fermoselle a la propia concesionaria del aprovechamento e instituciones con competencias en la materia.

En la misiva se expone cómo desde el Ayuntamiento se han tomado todas las medidas a su alcance para solventar los altos parámetros de turbidez en el agua. En la ETAP "se han efectuado todas las acciones posibles con el fin de mejorar estos parámetros, mediante la limpieza de filtros diaria, adición de sulfato de alúmina y cloración adicional". Sin embargo, el estado del agua no mejora como lo demuestran las últimas analíticas arrojando niveles de turbidez que persisten en torno a 8 NTU (Unidad Nefelométrica de Turbidez). "Consideramos que esta situación puede estar siendo agravada por el trasvase de agua del caudal del Duero desde la central hidroeléctrica de Villarino de los Aires a la presa de Almendra".

Un millar de habitantes

Tal es la razón de que el alcalde fermosellano, José Manuel Pilo, haya solicitado el amparo de la empresa concesionaria de la central de Villarino de los Aires, así como de la Diputación Provincial de Zamora, que hasta esta fecha ha suministrado 16 palets de agua embotellada y se ha anunciado un nuevo envío de 20 palets más para solventar las necesidades de un municipio como Fermoselle que en este periodo cuenta con una población en torno al millar de habitantes.

Los propios responsables de la Central hidroeléctrica han confirmado que "efectivamente se venían realizando estos trasvases desde hacía varias semanas", ante lo cual Iberdrola ha mostrado su predisposición a colaborar con el Ayuntamiento haciéndose cargo del coste del agua suministrada por éste y la Diputación Provincial de Zamora para el abastecimiento de la población hasta que revierta la situación, "gestos que agradece este Ayuntamiento".

La situación del agua potable de Fermoselle ya viene preocupando a la institución local desde la semana del 15 de febrero de 2026, cuando se detecta que el agua de la red de abastecimiento presenta partículas en suspensión. El Ayuntamiento dio traslado a la empresa responsable del mantenimiento de la ETAP, con el fin de que se procediese a la limpieza de filtros y otros elementos de la planta con el fin de solventar el problema. Pero el día 20 de febrero los análisis y mediciones efectuadas por el laboratorio con el que trabaja el Ayuntamiento confirman una turbidez "muy por encima" de los límites establecidos en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, triplicando parámetro base. Esto supone que el agua no es apta para el consumo y de ello dio traslado el Ayuntamiento al Servicio Territorial de Sanidad en Zamora y a los vecinos del municipio mediante un bando de Alcaldía.

Carta

Inmediatamente se organizó el suministro a los vecinos con garrafas, proporcionadas inicialmente por el Ayuntamiento y después con el apoyo de la Diputación de Zamora. Desde el pasado día 20 de febrero se procede al reparto de agua embotellada, los días lunes, miércoles y viernes, habiendo repartido en torno a 5.000 litros diarios, que a esta fecha asciende a un total de 25.000 litros en garrafas de agua embotellada, "ya que el envío de cisternas para suplir el suministro sería complicado para un pueblo de las dimensiones de Fermoselle".

El Ayuntamiento ha comunicado por carta esta situación, a la vez que solicita amparo para su resolución, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Confederación Hidrográfica del Duero, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial Junta de Castilla y León en Zamora, Diputación de Zamora y todos sus cargos titulares, e Iberdrola Distribución Eléctrica, además del jefe de la Cuenca del Duero.