De los Zoelas a la construcción del Salto de Ricobayo: historia de Aliste, Tábara y Alba

Aliste, Tábara y Alba tienen como su principal valor en unas buenas, sencillas y acogedoras gentes, unos hombres y mujeres que con sus vicisitudes, oficios y labores, bondades y sacrificios, sonrisas y lágrimas, fueron labrando nuestras señas de identidad y escribiendo las insignes páginas de la historia de esta tierra dejándonos un patrimonio material e inmaterial que estamos obligados a preservar para las generaciones venideras.

El Castro del Cerco de Sejas de Aliste y otros tesoros arqueológicos

El "Castro del Cerco" de Sejas, que en 1815 aparecía como "Cerco de Zarigüeña", podría ser uno de los lugares con más historia, aconteceres y vivencias de la Raya al haberse convertido desde hace 2.500 años en morada y zona de paso de zoelas, romanos y lusitanos, para de esta manera ser una de las primeras ladeas alistanas.

Uno de los yacimientos castrenses más antiguos de Aliste se encuentra en el "prado los Follos" cerca de Fradellos, con una cronología, no siendo segura, pero que parece apunta al calcolítico: del 3.000 al 2.000 antes de Cristo.

Reconstrucción del castro delCerco o Cerco de las Zarigüeñas, en Sejas deAliste. / JCYL

Los "zoelas", antepasados de los alistanos, fueron, según dejaba escrito Plinio el Viejo en el siglo I después de Cristo, uno de los 22 grupos o clanes en que estaban organizados los "astures", de los ríos Esla y Duero al mar Cantábrico. El territorio zoela acabó bajo el dominio del Imperio Romano tras las Guerras Cántabras pasando a formar parte de la provincia romana Tarraconense en el siglo I antes de Cristo.

Una antigua inscripción en bronce preservada en el Museo de Berlín (Alemania), el histórico "Pacto de los zoelas", nos delata que algunas tribus renovaron sus alianzas al menos en los años 27 y 154 de nuestra era. Los zoelas adoptaron la escritura latina inscribiendo sus nombres en lápidas mortuorias de mármol o granito en lo que hoy conocemos como Aliste.

Tratado de Alcañices (1297)

El "Tratado de Alcañices", a buen recaudo hoy en el Archivo de Tombo en Lisboa, es uno de los documentos históricos más relevantes de la Raya de España y Portugal. No en vano se trata de una concordia rubricada en la villa el día 12 de septiembre de 1297 por el rey de Portugal Don Dinís y su esposa Santa Isabel (princesa de Aragón) con el rey de Castilla, Fernando IV "El Emplazado", que al ser solo un niño de 12 años estuvo allí acompañado por su madre, María de Molina, y su tío Enrique. Allí se fijo la frontera conocida más antigua en Europa.

Reconstrucción del castro del Cerco o Cerco de las Zarigüeñas, en Sejas de Aliste. / Ch. S.

Otras visitas reales a Alcañices

Alcañices ha recibido a lo largo de la historia la visita de siete reyes y reinas de España y Portugal (incluidos Dinís, Isabel y Fernando): el primero en pisar tierras alistanas fue Alfonso IX de León en 1204. Su hijo Fernando III "El Santo", rey de Castilla y de León estuvo, en la villa pero siendo infante, cuando con apenas cuatro años acompañó a su padre a principios del siglo XIII.

Desde tierras lusas se da por hecho que también cruzo la raya el rey Joao IV de Portugal, primer rey de la dinastía de Braganza , en 1643, y no con muy buenas intenciones pues ordenó quemar Alcañices, convirtiendo parte de las casas y corrales en cenizas. El 8 de junio de 1997 visitaba Alcañices el rey Juan Carlos I junto al presidente de la República Portuguesa Jorge Sampaio.

,EL REY DON JUAN CARLOS DE BORBON VISITA ALCAÑICES EN EL SEPTIMO CENTENARIO DEL TRATADO DE ALCAÑICES CONCORDIA, EL ALCALDE TOMAS CARRION / FELMAR

Llegada del ferrocarril

Día 24 de septiembre de 1952 fue la fecha que marcaba un antes y un después en la comarca con la puesta en marcha de primer tramo de la linea ferroviaria Zamora-La Coruña: 107 kilómetros y 845 metros entre Zamora capital y Puebla de Sanabria con estaciones en Carbajales de Alba, Losacio-San Martín, Abejera de Tábara, Sarracín de Aliste y San Pedro de las Herrerías. Tomando como referencia Abejera las tarifas iniciales fueron de 22,95 pesetas primera clase, 16,75 pesetas segunda clase y 10,80 tercera clase. La linea completa fue inaugurada el 1 de julio de 1957 por Francisco Franco.

Puente de Requejo

El Puente de Requejo, más conocido a nivel popular como el "Puente Pino" para comunicar Aliste con Sayago sobre los Arribes del Duero fue inaugurado oficialmente el día 15 de septiembre de 1914 por el director general de Obras Públicas Abilio Calderón tras una larga espera desde que el ingeniero José Eugenio Rivera redactara el primer proyecto en 1897, con hasta 12 alternativas, siendo la disposición adoptada la de un arco central parabólico de 120 metros de luz, con una altura de rasante de 90 metros sobre el río Duero.

El Puente de Requejo reflejado en las aguas del Duero. / Archivo

Las obras habían comenzado en 1906, tardándose tres años en construir un puente provisional y la trinchera del lado de Villadepera. Construido por Duro Felguera de Asturias, cuenta con 450 toneladas de hierro, lo que equivale a 414 kilos por metros cuadrado. Aunque el presupuesto era de 348.000 pesetas se elevó hasta las 499.000 por el encarecimiento del hierro y aún habrían hecho falta otras 100.000 pesetas para una perfecta ejecución.

Saltos del Duero

Saltos del Duero. La Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos Saltos del Duero iniciaba el día 15 de mayo de 1929 la construcción del Salto de Ricobayo, una faraónica obra que atrajo obreros de toda España y Portugal durante cinco años. Jornales y huelgas, accidentes y asesinatos, robos y caridades, un mundo paralelo, real e irreal, donde hasta a veces costó mantener la Ley. El conjunto de infraestructuras de Iberdrola en el río Esla beneficia de forma directa a alrededor de 238.00 hogares. El llenado del embalse trajo consigo la desaparición de la localidad alistana de La Pueblica para cuyos habitantes se fundaba en una dehesa de la comarca de Sayago el poblado de Pueblica de Campeán.

IMAGEN DE LA CONSTRUCCION DEL SALTO PRESA DE VILLALCAMPO , TRABAJADORES / FILMOTECA ESPAÑOLA

La primera noticia de su construcción llegó a tierras alistanas cuando el 6 de octubre de 1914 los carabineros detuvieron a los ingenieros industriales, uno español, Pedro Aguirre, y otro italiano, Nino Rodio, cuando realizaban los primeros trabajos topográficos para el aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Duero. El Reglamento de Costas y Fronteras de 1903 consideraba el terreno fronterizo como "zona militar" y ellos estaban trabajando sin autorización alguna.

Dos visitas reales a Ricobayo

Una de las primeras visitas reales a la comarca tenía lugar en el año 1126 cuando tenía lugar en Ricobayo el encuentro entre el rey Alfonso VII de León y la condesa regente de Portugal, Teresa Alfónsez. La segunda visita real a este pueblo fue el 22 de octubre de 1930 la del rey Alfonso XIII durante la construcción del Salto de Ricobayo. Fue ahí donde el monarca regaló al alcalde de Ricobayo, que entonces tenía ayuntamiento propio, su histórico bastón de mando.

Scriptorium de Tábara

El Monasterio de San Salvador de Tábara y su Scriptorium Tabarense fueron el alma corazón y vida de la comarca, en plena Sierra de la Culebra. Primero por que entre sus insignes moradores estuvieron san Froilán de Lugo y san Atilano de Tarazona que, tras cumplir allí con sus vidas monásticas, fueron obispos, respectivamente, de León y Zamora.

Iglesia de Santa María de Tábara. / JOSE LUIS FERNANDEZ

En el Scriptopriun Tabarense desarrolló su labor el maestro Magius que en el año 968 iniciaba la iluminación del Beato de Tábara hasta su muerte el 27 de julio del 970, cuando continuó la labor su discípulo Emeterius. Obra de arte que se conserva en el Archivo Histórico Nacional en Madrid.

"Pepe Alcañices" y la boda de Alfonso XII

El enlace nupcial por amor entre el rey Alfonso XII (20 años) y su prima María de las Mercedes (17 años). El día 23 de enero de 1878 pasará a la historia como la primera boda real donde nuestros paisanos participaron como invitados de honor. El artífice fue el alistano "Pepe Alcañices" (Marqués de Alcañices), mentor de la restauración Borbónica en España y Jefe de la Casa Real, el cual llevó un grupo de alistanos y otro de carbajalinos con sus trajes típicos a Madrid, tan llamativos que fueron inmortalizados por uno de los fotógrafos mas ilustres de la época, el francés Laurent.

Un virrey alistano

En alistano Martín Enríquez de Almansa, nacido en Alcañices hacia 1508, hijo de los primeros Marqueses de Alcañices, Francisco Enríquez e Isabel de Ulloa, fue nombrado por el Consejo de Indias presidido por el rey Felipe II, cuarto virrey de la Nueva España desde el 5 de noviembre de 1568 hasta el 4 de octubre de 1580, siendo luego el sexto virrey del Perú entre el 15 de mayo de 1581 y el 12 de marzo de 1583, día en que fallecía y recibía cristiana sepultura en Basílica del Convento de San Francisco.

Pérdida de patrimonio

Los fuegos han sido protagonistas también de la historia de la comarca: en la noche de San Roque, del 16 de agosto de 1917, las llamas arrasaron el Santuario franciscano de Alcañices, incluida la imagen primitiva de la patrona de Aliste, la Virgen de la Salud. En la anochecida del 15 de agosto de 1969 el fuego calcinaba la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Riofrío de Aliste.

Compras de dehesas

Fue esta tierra de sacrificios para sobrevivir a veces con hechos heróicos para comprar a los nobles lo que por lógica debería haber sido suyo.

En el año 1924 los vecinos de Cerezal de Aliste reunieron 90.000 pesetas, todo cuanto tenían, más lo pedido prestado, y con ellas compraron "La Dehesa" al marqués de Valdecarzana y conde de las Amayuelas, aunque las 96 parcelas en once quiñones no se comenzaron a roturar y sembrar hasta 1926. Antes tuvieron que entregar lo pactado, una fortuna para la época, que las mujeres escondieron en una hogaza de pan casero, la cocieron en el horno y un joven cura cerezalino la llevó montado en su burra hasta el palacio del noble en la calle Río Rosas de Madrid.

Compra de "El Casal" en la Sierra de la Culebra por parte de 62 familias de Abejera de Tábara, rubricada el día 10 de diciembre de 1925, liderados por el "Tío Josesón" ante los vendedores, los hermanos Agustina, Urbano y Victoriano Silva Román, abonando 77.500 pesetas por una finca de 1.239 hectáreas (3.694 fanegas, 4 celemines y 2 cuartillos). Si bien al acuerdo se llegaba en 1920 los dueños no accedieron a firmar la venta hasta tener el dinero en mano: para reunirlo muchos tuvieron que emigrar a Cuba.

El 24 de julio de 1970 el Estado declaraba El Casal como Monte de Utilidad Pública (para crear la Reserva de Caza de la Sierra de la Culebra) y el 4 de febrero de 1972 se procedía levantar el acta previa a la operación abonándoles cinco millones de pesetas a los herederos de los compradores de 1925a razón de 89.184 pesetas por parte.