La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros

La Agrupación de Entidades Propietarias de Terrenos en la Reserva de la Sierra de la Culebra subastó en 130.300 euros los 51 lotes de caza autorizados para la temporada 2026-2027, en la demarcación única de la Reserva Regional. El acto público se desarrolló en el salón Multiusos de Villardeciervos con pujadores presenciales y on-line, con menos asistencia que en ediciones anteriores aunque con resultados positivos, en general, para los propietarios.

José Manuel Soto valoraba "positivamente" el resultado económico, al igual que la alcaldesa de Villardeciervos, Rosa María López. El lote de puja más alta fue un ciervo A1 que alcanzó los 6.800 eurps mediante puja online. Los 10 lotes de ciervos A1 sumaron 60.900 euros, superando la mayoría los 6.000 euros. Los 9 ejemplares subastados de ciervo A2 alcanzaron los 28.200 euros. Los ejemplares de ciervo B, 8 lotes, sumaron 11.200 euros.

De los 6 lotes de corzo alcanzaron los 6.200 euros en total. El primero se adjudicó online en 1.400 euros; cuatro se adjudicaron en el precio de salida de 900 euros cada uno y el quinto en 1.200 euros.

La montería de jabalí quedó desierta, mientras que los 15 lotes de aguardo se adjudicaron en 21.300 euros, con remates entre 1.300 y 1.500 euros según las fechas de caza previstas. La subasta todavía se cerró con dos ciervos B adjudicados en 1.200 euros respectivamente, entre el 3 y el 6 de octubre, como lotes 50 y 51.

La representante del ayuntamiento cervato mantiene que "estas autorizaciones son fundamentales para nosotros. El reparto de los beneficios de esta subasta en nuestros municipios no es solo una cifra económica, es un impulso vital para una comarca que sigue trabajando duro para su recuperación".

López señaló afirmó que "la caza, entendida desde la responsabilidad, es la herramienta que nos permite controlar las poblaciones y mantener el equilibrio de este ecosistema, tan valioso como delicado". Trasladó el agradecimiento a los asistentes, a la Junta y las Entidades Propietarias de la Reserva "por renovar vuestra confianza en Villardeciervos como sede de esta subasta presencial". Experiencia única que ofrece la Sierra de la Culebra, que estos permisos sean "la excusa perfecta para perderse en nuestros paisajes de belleza indomable, que poco a poco van recuperando su esplendor y para disfrutar de la hospitalidad de nuestra gente".