Oposición vecinal a la peatonalización completa de la plaza John Williams de Tábara

La adecuación y mejora de la plaza John Williams de Tábara donde se ubica la iglesia de Santa María, Monumento Histórico Artístico desde 1931 y ahora Bien de Interés Cultural, "es necesaria". En ello hay unanimidad entre los tabareses y tabaresas, sin embargo, la peatonalización integral del ágora colindante con la Nacional 631 ha traído consigo una iniciativa promovida por los vecinos que piden al Ayuntamiento que se mantengan espacios de aparcamiento para vehículos.

La "Torre", como se conoce al campanario del antiguo Monasterio de San Salvador de San Froilán y San Atilano, es la joya y el emblema de Tábara y un orgullo para los tabareses, y lo que nadie quiere es que "ahora se convierta en motivo de discordia y desencuentro entre los vecinos y moradores de uno de los pueblos más acogedores del entorno de la Sierra de la Culebra".

Una vez aprobado el proyecto redactado por el arquitecto alistano Julián Fernández Lozano, el Ayuntamiento de Tábara publicó el acuerdo el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora abriéndose mañana lunes el correspondiente periodo de exposición pública, durante 20 días hábiles, para que pueda ser examinado por los afectados o interesados y, si así los estiman oportuno, presentar las correspondientes alegaciones.

La aprobación salió adelante con los votos de los cuatro ediles del equipo del Gobierno del PSOE. Los tres concejales de la oposición del PP votaron en contra, aunque puntualizan: "Estamos de acuerdo en la adecuación, pero queremos que se recapacite y mejore el entorno de la iglesia de Santa María sin causar perjuicios o molestias a nadie, ni a los comerciantes ni a los vecinos".

Aseguran que la plaza necesita urgentes mejoras en el firme y que se añada una acera u otro tipo de delimitación a toda la iglesia, pero que "se respeten los aparcamientos de la acera donde está el estanco y Covirán", señala la concejala del grupo municipal popular y empresaria Sara Pedrero Fresno.

Comerciantes y vecinos ha iniciado la recogida de firmas siendo ya muchos los que han rubricado un documento público donde se coincide con el Ayuntamiento de Tábara, cuya corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez, en afrontar la mejora del entorno de la iglesia de Santa María, pero a la vez se pide al Consistorio diálogo para encauzar un proyecto y una situación que "nos causará muchos trastornos a los vecinos y personas que nos visitan cada día".

Durante las primeras 48 horas ya habían rubricado la petición de no peatonalización 1.023 personas, de ellas 953 en papel y 170 online, mostrando sorpresa, incredulidad y rechazo y argumentando que "la plaza no es sólo un espacio urbano, es el corazón de Tábara. Por una plaza funcional, accesible y al servicio del pueblo".

En el documento que se presentará al Ayuntamiento se esgrime que "queremos que se respete y se ponga en valor ‘La Torre’, una plaza cuidada y atractiva, pero no a costa de perder su utilidad diaria", proponiendo que "se revisen las actuaciones previstas, se mantengan los aparcamientos necesarios, se busque una solución equilibrada entre mejora estética y funcionalidad. Por una plaza que siga siendo útil, por nuestros mayores, por nuestros comercios, por Tábara".

Tábara cuenta con la particularidad de tener la Plaza Mayor más grande de los 102 pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, sin embargo, la mayor parte de ella está destinada a zonas verdes y uso peatonal, lo cual minimiza el área destinada aparcamientos. Un problema teniendo en cuenta que Tábara es el segundo pueblo más grande de la comarca, después de Alcañices, y un cruce de caminos por el que transitan cientos de foráneos los 365 días del año.

Plano con las actuaciones previstas en el ágora. / Ch. S.

Por su ubicación, justo en la margen derecha de la travesía de la carretera Nacional 631, la plaza John Williams es el lugar habitual de estacionamiento para los viajeros que circulan por la vía de Zamora a Galicia. En esa margen derecha se ubican tres de los lugares más visitados de Tábara: la propia iglesia de Santa María que acoge el Centro de Interpretación de los Beatos, el supermercado Covirán y el kiosco y administración de loterías. En la margen izquierda está el bar Scriptorium, el restaurante "La Zona", el banco Santander, Caja España y una funeraria.

Ello lleva a pensar a muchos tabareses que "la adecuación de la plaza de John Williams es una prioridad, porque está de pena, eso nadie lo discutimos, pero peatonalizar todo el entorno de la iglesia es un grave error que a corto, medio y largo plazo nos puede y nos va a perjudicar a todos".

Entre las propuestas o alegaciones que se presentarán al proyecto –una vez que salga a exposición pública– está el pretendido cambio de peatonalización integral por peatonalización parcial: mantener la peatonalización en la parte frontal de la iglesia manteniendo la visión estética del templo, pero manteniendo dos espacios de aparcamientos fuera del edificio religioso, uno justo frente al Covirán y otro frente al kiosco. La "alternativa equilibrada" propuesta es habilitar una hilera de aparcamientos en batería en las citadas zonas para facilitar paradas, cargas y descargas.

Apoyo unánime a mejorar del entorno Santa María como Monumento Histórico Artístico, pero mantenimiento dos áreas para aparcamientos

Los propios negocios del entorno, lejos de cuestionar la intervención del Ayuntamiento, la respaldan, si bien con objeciones claves, pues consideran que la ausencia de aparcamientos podría incluso llevar a cerrar a alguno de los establecimientos que además de "prestar un servicio público de cercanía a los ciudadanos, son vitales en la generación de empleo".

Tabareses y tabaresas, en esto también hay unanimidad, apuestan no por crear polémicas ni fomentar enfrentamientos entre los vecinos y el ayuntamiento que "no nos llevarían a ningún lado", sino por buscar entre todos una alternativa de consenso: "Un objetivo común es lograr una plaza más cuidada, accesible y funcional, que preserve el valor histórico de la Torre Alta y Lapidea del Scriprorium Tabarense y que siga siendo un espacio vivo y útil, un lugar de encuentro, tanto para los vecinos como para los visitantes y los negocios".

Al ser la villa cabecera de la Tierra de Tábara recibe a diario gentes de otros pueblos cercanos como Faramontanos, Moreruela, Santa Eulalia, Escober, Sesnández, Pozuelo, San Martín, Ferreruela o Ferreras de Abajo para hacer sus gestiones, sus compras o sus trámites: "Si la gente no tiene dónde aparcar buscará otra opción como parar en el pueblo anterior o en el siguiente o directamente dejar de venir a Tábara, repercutiendo ello tanto en la vida social como comercial del pueblo".

El sector de la tercera edad también muestra su contrariedad: "En todos los pueblos la mayoría de la población somos mayores con problemas de movilidad, dependientes del coche, por lo cual no estamos hablando de comodidad sino de necesidad de una accesibilidad real y sin barreras. No estamos hablando solo sobre un diseño urbano, estamos ante un problema de equilibrio entre patrimonio, economía y vida cotidiana".