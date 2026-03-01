Nace LA OPINIÓN DE ALISTE, tercera edición nativa digital del periódico

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA amplía desde hoy su oferta informativa con el lanzamiento de LA OPINIÓN DE ALISTE, la tercera edición nativa digital del medio de comunicación líder en la provincia. Una apuesta que renueva y profundiza el compromiso con el periodismo de cercanía que viene practicando el periódico desde su fundación a finales del siglo XIX.

En estos 129 años de historia ha evolucionado la forma de transmitir y consumir la información, pero lo que no ha cambiado es la presencia continua de LA OPINIÓN-EL CORREO en cada uno de los rincones de la provincia de Zamora. Por eso, menos de un año después de poner en marcha las ediciones digitales para las ciudades de Benavente y Toro, el diario redobla su apuesta por el medio rural con un espacio web que centrará su apuesta editorial en pueblos que conforman la comarca de Aliste.

La puesta en marcha de esta edición digital responde a una convicción firme: el contenido de proximidad es un pilar esencial para la cohesión territorial. En una provincia extensa y diversa como Zamora, los pueblos más alejados de la capital tienen el mismo derecho a una información veraz, rigurosa y de calidad que las zonas urbanas. Aliste, con su singularidad histórica, cultural, social y económica, cuenta desde ahora con una plataforma específica que dará a sus municipios, instituciones y colectivos el protagonismo que merecen. En un contexto en el que la despoblación, el éxodo rural, el envejecimiento demográfico y la prestación de servicios condicionan el debate público, disponer de un canal informativo propio contribuye a reforzar la visibilidad de los desafíos de Aliste y los alistanos, además de encontrar en este nuevo espacio un altavoz desde el que vender al mundo las bondades, valores y oportunidades de esta tierra llena de potencial.

La singularidad de la comarca alistana viene marcada, entre otros muchos factores, por compartir desde hace nueve siglos frontera con la otra nación ibérica, Portugal, una frontera política y administrativa, pero no humana, pues los pueblos de ambos lados de la Raya, alistanos y trasmontanos, comparten más que un paisaje común: han desarrollado sus culturas y tradiciones de forma paralela, la interdependencia económica y comercial era patente incluso en los tiempos en que existía una aduana –más aún desde la entrada de ambos países en el mercado común europeo– y ambos lados de la Raya afrontan los mismos retos. Por eso la región de Tras os Montes también encontrará en LA OPINIÓN DE ALISTE un medio de comunicación de referencia que pretende estrechar los vínculos entre Zamora y Portugal mediante la difusión de los aconteceres de Miranda do Douro, Vimioso y Braganza, y el análisis de las cuestiones que preocupan a sus habitantes

El hecho de que este nuevo espacio informativo nazca en formato digital facilita, además, una actualización constante de la información de todo lo que ocurre en Aliste en múltiples formatos, con especial atención a los elementos multimedia como el vídeo, y una mayor inmediatez para llegar al ciudadano, sin renunciar al análisis sosegado y al tratamiento en profundidad de los asuntos que marcan el presente y el futuro de la zona.

LA OPINIÓN DE ALISTE no nace como una sección más, sino como un portal con identidad propia dentro del ecosistema digital del periódico, que contará con distintas secciones temáticas en las que se distribuirá la información de la comarca. Una tierra famosa en Europa por haber sabido preservar intactos ritos ancestrales a través de los siglos contará en este portal informativo con un espacio dedicada a la difusión de su patrimonio cultural, en la sección "Tradiciones populares", donde tendrán cabida las romerías transfronterizas, las mascaradas ibéricas de invierno, la singular Semana Santa de pueblos como Bercianos de Aliste, los festejos patronales de verano, celebraciones como el Día de la Comarca, magostos y muchas otras actividades que dinamizan la vida en los pueblos a lo largo de todo el año.

En "Campo y gastronomía" la comarca de Aliste, y los pueblos vecinos de Portugal, encontrarán el mejor escaparate para difundir los valores de los productos agroalimentarios de la zona, desde la famosa Ternera de Aliste a los productos micológicos, la miel, las castañas o los productos de la matanza, por citar solo algunos, además de recoger las cuestiones que preocupan a los productores de la zona.

Una de las comarcas más verdes de la provincia no podía no contar con una sección de "Medio Ambiente"en la que se publicarán todas las noticias acerca de la relación de los alistanos con sus sierras, ríos, bosques y fauna silvestre, elementos que son fuente de riqueza pero condicionan el día a día de los habitantes del territorio.

Por último, la sección de "Tras os Montes" se dedicará exclusivamente a informar sobre lo que acontece en las localidades ubicadas al otro lado de la frontera con Portugal.

Además, LA OPINIÓN DE ALISTE también tendrá presencia en redes sociales, con su propia página de Facebook que el lector puede seguir a partir de este domingo para no perderse nada de lo que se publica sobre la comarca.

Con esta nueva edición nativa digital, el periódico de todos los zamoranos amplía su presencia informativa en el territorio y consolida un modelo de periodismo que sitúa al lector y a su entorno más cercano en el centro de la agenda. LA OPINIÓN DE ALISTE nace para informar, conectar y proyectar la realidad de la comarca dentro y fuera de sus límites geográficos, poniendo siempre a los alistanos en el centro.