Margarita Calvo, la "abuela de Aliste", celebra en familia sus 102 años

La "abuela de Aliste", Margarita Calvo Ballesteros, ha celebrado este domingo sus 102 años de vida acompañada con de su familia compartiendo una comida con sus hijas, nietos y bisnietos en el restaurante "Matellán Hermanos" de Rabanales donde vivió una jornada inolvidable recibiendo el cariño y las felicitaciones de sus parientes, allegados y paisanos. Tras apagar las velas, todos los comensales del restaurante le cantaron el cumpleaños feliz.

Margarita Clavo Ballesteros, una alistana de pura sangre, nació en el mágico y paradisíaco entorno del río Mena a su paso por Ufones –una bonita y acogedora localidad perteneciente al municipio de Rabanales– en el seno de una familia sencilla y humilde que vivía de la agricultura y la ganadería, formada por el tío Lorenzo Calvo y la tía Justa Ballesteros. Un dulce hogar donde nacieron y crecieron cinco hermanos: Felipe, Esperanza, Margarita, Juliana y Domingo.

Tuvo suerte, pues vino al mundo ya libre de la pesadilla de la "gripe española" que entre 1918 y 1919 se llevó por delante a la mayoría de los niños y niñas de la época, muchas veces sin darle tiempo a los padres, padrinos, abuelos y cura ni siquiera a cristianizarlos.

Corrían tiempos monárquicos y durante el reinado de Alfonso XIII pudo ir a la escuela, aunque muy poco, lo justo "para poder aprender las cuatro reglas y así poder defenderme en la vida". Eran otros tiempos donde, desde que la naturaleza humana les permitía ponerse en pie y dar el primer paso, los rapaces y rapazas asumían que habían de echar una mano a los padres para salir adelante, más aún cuando se trataba de una familia numerosa.

Aun así Margarita pudo y supo compaginar las tareas caseras, cuidando a sus hermanos más pequeños o pastoreando la vacas y ovejas por los prados y el campo, con las enseñanzas de su maestro don Isidoro, que dejó en ella una profunda huella.

Atrás quedaron el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República en la inocencia de una niña que tuvo una infancia feliz y que poco podía imaginar se vería truncada sin haber llegado ni siquiera a la adolescencia.

Solo 12 años tenía Margarita cuando el día 18 de julio de 1936 estallaba la Guerra Civil. Si ya de por sí la situación era delicada, empeoró más aún cuando llegó a casa la citación llamando a filas a su hermano Felipe que tenía que salir camino del "frente" sin haber cogido un fusil en su vida. Cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, fallecía muy joven su hermana Esperanza: "Nada hay más triste para unos padres que ver marchar antes que ellos a sus hijos".

Margarita, rodeada de familiares, preside la mesa del restaurante en el que ha celebrado su cumpleaños. / Chany Sebastián

Fue creciendo Margarita en una adolescencia marcada por las penurias, penalidades y estrecheces de la Guerra Civil, hasta que finalizó la contienda bélica y, con apenas 16 años, asumió que había que rehacer la vida y tirar para adelante.

Llegada la mocedad, casualidad o causalidad, resulta que un buen día llegó por el pueblo de Ufones un apuesto mozo alistano, Francisco, que era hijo de una de las familias más conocidas y acomodadas de la zona "Los Pichetas" de Alcorcillo, dedicados a la compra y venta de vinos a los vecinos y tabernas de los pueblos alistanos.

Cruce de miradas

En las calles de Ufones se cruzaron las vidas y las miradas de Francisco y Margarita que desde el primer momento se dieron cuenta del flechazo. Ella misma reconoce que todo fue todo muy rápido, pues se hicieron novios y tras un año de amores, complicidades, secretos y sueños propios de dos enamorados, las promesas se convirtieron en realidades y en el año 1947 la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida acogía un emotivo y para ellos inolvidable enlace nupcial oficiado por el cura don Rafael.

En plena posguerra la cosa no estaba para muchas alegrías, gastos y celebraciones, por lo cual su luna de miel fueron unos amorosos y románticos paseos bajo la luz de las estrellas por el paraíso natural del río Mena.

Con la sencillez, la humildad, la bondad y el sacrificio como bandera, Francisco y Margarita fueron dando vida a su propio hogar alumbrado por el nacimiento de sus tres hijas: primero Tina, luego Paquita y finalmente Marga que actualmente es la alcaldesa pedánea de Ufones y concejala del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Rabanales.

Su primera apuesta para sobrevivir fue abrir la taberna del "Tí Pichetas", un inmueble que hacía las veces tanto de cantina como de casa de comidas y hospedería. El trabajo dio sus frutos y ellos fueron los primeros del pueblo en comprar una televisión que todos los vecinos allí iban a ver.

"Tiempos difíciles"

Vivían en mundo rural y en plena posguerra, la taberna daba lo que daba y habían de compaginar la vida de cantineros con la agricultura y la ganadería: "Fueron unos tiempos difíciles, donde el dinero no se movía y cuando la gente venía a comprar pedían que se le apuntara y no siempre se cobraba".

Jóvenes y con ganas de vivir y progresar, pronto se dieron cuenta de que si querían darle una vida mejor a sus hijas, la única alternativa pasaba por la emigración.

El primero en hacer las maletas fue Francisco, que salía camino de Hamburgo en 1964 y ya asentado allí en 1965 reclamó a su esposa Margarita que fue acompañada de su hija mayor Tina, fijando como residencia y lugar de trabajo Pinneberg. Se fueron con el corazón roto por la separación familiar pues sus a dos hijas pequeñas Paquita y Marga tuvieron que dejarlas en España al cuidado de la tía Tránsito, hermana de Francisco.

Tras cinco años de trabajo duro para que a sus hijas no les faltase de nada, decidieron regresar a España iniciando una nueva vida en Asturias, comprando pisos y locales en la ciudad de Gijón, a la vez que abrieron una bodega de vinos y una pensión, un oficio que ya conocían de sus años con la taberna "Los Pichetas" en Ufones.

Pasaron siete años y Francisco enfermó de los bronquios aconsejándole los médicos que el mejor remedio era el clima seco de Castilla y así fue como dejaron el Norte de España para, tras vender su negocio, regresar a sus orígenes en Ufones.

La tranquilidad alistana les permitió vivir tranquilos en su casita solariega y trabajando su huerta, plantando todo tipo de verduras y cuidando de las flores. Una familia feliz que fue creciendo con la llegada de sus seis nietos, Marga, Maite, Luis, Rebeca, Susana y Jesús, que cada verano se quedaban al menos un mes en Ufones con sus adorados abuelos Francisco y margarita, más felices aún estos cuando fueron llegando sus bisnietos Antonio, Álex, Helena, Jimena, Mía y Bela.

Francisco fallecía a los 82 años de edad, enviudando Margarita que decidía seguir en su amado pueblo de Ufones, donde nunca ha estado, pues su hija mayor Tina vive en el pueblo y hace 11 años su hija pequeña también regresó a Ufones. Hasta hace apenas cuatro años ha estado trabajando la tierra, hasta que se lo prohibieron porque sus caderas ya no respondían y tenían miedo de una caída, aunque ella se rebeló.

Margarita Calvo Ballestero es una enciclopedia viva de la vida e historia de Ufones y de Aliste: cuando ella nació en 1924 eran en el pueblo 136 vecinos y vivió los momentos de mayor esplendor en 1960 con 161 habitantes.

Hoy residen habitualmente en el pueblo solo 30 personas que estos días se están deshaciendo en halagos y felicitaciones sinceras y sentidas hacia su paisana: "Margarita ha sido para todos un ejemplo de buena hija, buena madre, buena abuela y buena vecina".