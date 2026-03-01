Más acento zamorano en los SpainSkills de FP: el mecánico Iván Martín, de El Cubo del Vino, entre el jurado

Ganadores aparte, los Spain Skills 2026 tuvieron otro claro protagonista con acento zamorano. El mecánico Iván Martín, de El Cubo del Vino, junto al salmantino Javier Sendín, pusieron a prueba las habilidades y conocimientos de los participantes mediante una prueba designada como la estrella del sector de automoción en esta edición por su carácter innovador y práctico.

Además de ser artífices de la prueba, su designación como jurado nacional en este campeonato no es casual, dado que entre ambos acumulan más de diez finales en campeonatos nacionales que eligen a los mejores técnicos de España. Es más, Martín es considerado el mejor mecánico de España. Una laureada carrera que les ha llevado a determinar que, más allá de evaluar los conocimientos, es la práctica lo que distingue a los futuros profesionales del sector.

Para ello, nada mejor que simular durante la competición una experiencia real en taller con un coche Seat 600 y un reto claro:hacer arrancar su motor. El rugido en directo de esta joya del automovilismo se convirtió en uno de los instantes más impactantes del campeonato.

Frente a la tecnología actual con la que trabajan los alumnos, el ejercicio les obligaba a comprender la base mecánica, aplicar método y razonamiento técnico, y llegar a una conclusión práctica y visible que los alumnos extrapolarán en su posterior desempeño laboral.

«Ha sido impresionante ver cómo se emocionaban al conseguir arrancarlo. Ese momento resume lo que es nuestra profesión: conocimiento, método y pasión», señalan ambos profesionales. Entre gritos de emoción, los saltos y celebraciones espontáneas, los participantes contribuyeron con su reacción a acaparar aún más la atención sobre esta prueba contagiando incluso al resto de jurados y asistentes.

La organización destacó la prueba como una de las más atractivas y pedagógicas del campeonato, valorando especialmente su enfoque práctico y su conexión con la realidad profesional. Una prueba ideada por dos profesionales que desarrollan su trabajo diario en talleres de Castilla y León y con la que muestran su compromiso con la excelencia educativo y la formación de las nuevas generaciones