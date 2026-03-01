Helena Barril, alcaldesa de Miranda do Douro: "Buscamos una colaboración cada vez más sólida con Aliste, Sayago y Zamora"

Licenciada en Derecho, es la presidenta de la Camara Municipal del concelho de Miranda do Douro colindante con Aliste y Sayago; una mirandesa de pura cepa, que habla portugués, mirandés y español desde la infancia, para la que su segunda tierra es la provincia de Zamora.

Alistanos y trasmontanos, más que primos, hermanos. Usted es un ejemplo de ello.

Mi historia personal y familiar ha estado unida a España como la de muchos zamoranos a Portugal gracias a esa cercanía territorial y humana entre las Tierras de Miranda y Zamora, muy concretamente con Aliste y Sayago limítrofes con nuestro concelho. Yo de hecho hablo desde niña el portugués, mirandés y el español que aprendí porque aquí, en esta zona de la Raya, siempre tuvimos la costumbre de ver la Televisión Española.

Somos los unos y los otros muy arraigados y defensores de nuestros orígenes.

Efectivamente. En mi familia siempre predominó el cariño y tuve una relación muy cercana con mi abuela materna, quien desempeñó un papel esencial en mi vida: ese ambiente familiar hizo que más tarde regresara a mi tierra mirandesa. Me licencié en Derecho, hice prácticas en Oporto y volví. Ejercí la abogacía poco tiempo, trabajar en el registro civil de Vimioso me permitió estar al servicio de las personas, una experiencia muy enriquecedora. Luego surgió la oportunidad de ir al Servicio de Hacienda de Miranda y la aproveché y allí estuve 21 años, con mucha satisfacción, sirviendo a la causa pública, algo con lo que siempre me sentí identificada.

¿Cómo están actualmente las relaciones entre el concelho de Miranda y la provincia de Zamora?

Se mantienen actualmente muy estrechas y dinámicas, reforzando un vínculo histórico de vecindad y cooperación. Desde el inicio del actual equipo de gobierno municipal ha existido un esfuerzo continuo por profundizar esta colaboración transfronteriza, promoviendo iniciativas conjuntas en los ámbitos cultural, económico, turístico y social. Para Miranda es motivo de gran satisfacción preservar y fortalecer esta relación de proximidad que trasciende la mera condición geográfica de territorios vecinos. Se trata de un vínculo basado en lazos humanos, culturales y económicos profundamente arraigados, visibles en la vida cotidiana de las poblaciones a ambos lados de la frontera.

¿Qué proyectos de colaboración transfronteriza tienen en cartera?

En lo que respecta a los proyectos de futuro entre el municipio de Miranda do Douro y la provincia de Zamora, nuestra prioridad es seguir profundizando en una colaboración que ya se muestra sólida y muy positiva para ambas partes. Más que señalar iniciativas concretas, consideramos esencial mantener una actitud de diálogo permanente, apertura y disponibilidad para desarrollar proyectos conjuntos que respondan a las necesidades reales de nuestros territorios y de nuestras poblaciones.

¿En qué se sectores se prevé actuar?

Pretendemos continuar trabajando de forma coordinada en ámbitos como la promoción turística del espacio transfronterizo, la dinamización cultural, el intercambio social y educativo, así como en iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la economía local y a la fijación de población. Esta visión se basa en la convicción de que el futuro de las regiones fronterizas depende, en gran medida, de la capacidad de cooperación y de la creación de oportunidades compartidas. Así, más que hablar de proyectos cerrados, hablamos de un compromiso firme de colaboración continua, manteniendo una mente abierta a nuevas propuestas que puedan surgir del diálogo institucional y de la participación activa de las comunidades a ambos lados de la frontera.

¿Cómo valora la puesta en marcha de un medio de comunicación transfronterizo promovido desde La Opinión- El Correo de Zamora?

La creación de un medio de comunicación transfronterizo hispanoluso entre la región de Tras os Montes y Alto Douro y las Tierras Alistanas en provincia de Zamora, como LA OPINIÓN DE ALISTE, es una iniciativa que merece una valoración muy positiva. Se trata de un instrumento fundamental para acercar aún más a las poblaciones de ambos lados de la frontera, promoviendo el intercambio de información, la difusión cultural y el conocimiento mutuo de la realidad social y económica de estos territorios. Un proyecto de esta naturaleza contribuye también a reforzar la identidad común del espacio fronterizo, dar visibilidad a su potencial y combatir el aislamiento informativo que, en ocasiones, afecta a las regiones del interior.

Así es. Al mismo tiempo, puede desempeñar un papel importante en la dinamización de la cooperación institucional, en el fomento de la participación ciudadana y en la promoción de oportunidades de desarrollo conjunto. Así, más que un simple canal informativo, un medio de comunicación transfronterizo representa un puente de diálogo permanente entre comunidades vecinas, fortaleciendo los lazos históricos y abriendo nuevas perspectivas de futuro para todo el territorio rayano.

Diputación de Zamora, Concelho de Miranda do Douro y Fundación Rei Afonso Henriques, un ejemplo de colaboración transfroteriza.

Con la Diputación de Zamora y su presidente Javier Faúndez siempre tenemos las puertas abiertas y para ellos igual, nosotros siempre estamos disponibles, lo mismo que con la Fundación Rei Afonso Henriques y su director José Luis González Prada. En el caso de Aliste con los Ayuntamientos de Alcañices, Fonfría y Trabazos como territorios rayanos, lo mismo. Es muy importante saber que al otro lado tenemos interlocutores adecuados para poder trabajar juntos y llegar más lejos. En las relaciones que tenemos con los alcaldes alistanos y sayagueses sentimos la satisfacción de la cercanía. Cuando decimos que son nuestros hermanos, de hecho, los sentimos y cada vez mas.