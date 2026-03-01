Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gala de Artes escénicas llena el pabellón de El Puente

Cerca de 350 personas disfrutaron de las actuaciones de los alumnos y alumnas por un donativo de 3 euros para las fiestas de la localidad

La gala de música y baile llena el pabellón de El Puente / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

El Puente de Sanabria

La I Gala de Artes Escénicas llenó este sábado el pabellón deportivo de El Puente de Sanabria para presenciar y aplaudir las actuaciones de las alumnas y los alumnos de los diferentes estilos de baile con una amplia variedad de estilos y pasos y música en directo. Desde los alumnos más pequeños a los profesores de baile, la exhibición cumplió con las expectativas.

La banda de música Maestro Lupi abrió la gala, seguida de las actuaciones de las alumnas y monitoras de las escuelas de rítmica de Mapecca, Artes Escénicas Benavente Sanabria, el dúo Helena Luengo y Miriam Garretos, de Gimnasia Rítmica de El Puente de Sanabria, el grupo Vera Silva y Storyteller.

Cerca de 350 personas asistieron a esta gala llenando las gradas del pabellón y disfrutando de las actuaciones, gala organizada por la Comisión de Fiestas de El Puente con la colaboración del Ayuntamiento de Galende con un donativo de 3 euros.

