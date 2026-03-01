La gala de Artes escénicas llena el pabellón de El Puente
Cerca de 350 personas disfrutaron de las actuaciones de los alumnos y alumnas por un donativo de 3 euros para las fiestas de la localidad
La I Gala de Artes Escénicas llenó este sábado el pabellón deportivo de El Puente de Sanabria para presenciar y aplaudir las actuaciones de las alumnas y los alumnos de los diferentes estilos de baile con una amplia variedad de estilos y pasos y música en directo. Desde los alumnos más pequeños a los profesores de baile, la exhibición cumplió con las expectativas.
La banda de música Maestro Lupi abrió la gala, seguida de las actuaciones de las alumnas y monitoras de las escuelas de rítmica de Mapecca, Artes Escénicas Benavente Sanabria, el dúo Helena Luengo y Miriam Garretos, de Gimnasia Rítmica de El Puente de Sanabria, el grupo Vera Silva y Storyteller.
Cerca de 350 personas asistieron a esta gala llenando las gradas del pabellón y disfrutando de las actuaciones, gala organizada por la Comisión de Fiestas de El Puente con la colaboración del Ayuntamiento de Galende con un donativo de 3 euros.
- Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
- Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
- Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
- Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años
- San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano
- Mascaradas de Zamora, Asturias y Galicia recorren las calles más emblemáticas de Madrid
- Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide