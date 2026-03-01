Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide
El suceso tenía lugar en una zona de difícil acceso, para socorrer a la víctima se recurrió a un helicóptero medicalizado
Alrededor de las once y media de la mañana de hoy, un trabajador de Medio Ambiente Aliste, varón de 66 años, falleció en el término municipal de Mahide. Se encontraba en el momento con un compañero, que alertó al 112 de lo sucedido. El suceso se dio en un lugar de difícil acceso, al que para poder llegar los Servicios Sanitarios necesitaron un helicóptero medicalizado (HEMS).
En la llamada al 112, el compañero del fallecido alertaba de que éste se había sentido indispuesto y había caído al suelo. Los servicios de Emergencias le dieron indicaciones para que actuara y se desplazaron hasta el lugar la Guardia Civil, los Bomberos de Aliste y Medio Ambiente, además de dicho helicóptero con dos rescatadores, uno de ellos siendo una enfermera. Finalmente, se confirmó el fallecimiento del varón.
