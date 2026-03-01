Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Segundo Domingo de Cuaresma, 1 de marzo de 2026

Tras contemplar a Jesús en el desierto, en la soledad de la oración que significa estar en presencia del Espíritu, nos lo encontramos junto a Pedro, Santiago y Juan en el Tabor. En este pasaje vemos cómo el Maestro conduce a estos tres discípulos al encuentro íntimo con Dios para dos cosas:

Por una parte, para escuchar su palabra: “este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo”. Ya sabemos que Jesús está preparando a sus discípulos para la pasión. Tiene que reafirmar la fe de unos discípulos que siguen pensando en la gloria y el poder y cuya fe se va a sentir fuertemente malherida cuando tengan ya como certeza, al ver a Jesús en la cruz, que son discípulos de un Dios que es Amor entregado y no poder que reclama sumisión.

Y, por otra parte, para descubrir la belleza de estar en su presencia. El encuentro íntimo con Dios nos llena el corazón por eso Pedro, tomando la palabra en nombre de todos, dice: “Señor, ¡Qué bueno es que estemos aquí”!

Sin embargo, en medio de este bello y necesario encuentro para fortalecer la fe, aparece la tentación… El domingo pasado decíamos que la tentación se disfraza de lógica humana, hoy tenemos que decir que la tentación también se hace presente en el encuentro íntimo con Dios. Pedro, tras sentir la belleza de la presencia de Dios, tras escuchar su palabra, quiere quedarse allí, encerrado, levantando tres capillas en las que poder quedarse viviendo esa experiencia para sí mismo. La tentación es muy simple: confundir intimidad con Dios con aislamiento individualista. La consecuencia más inmediata de esta confusión es que pasaron de la belleza al temor, pasaron del “qué bueno es que estemos aquí” a caer “de bruces, llenos de espanto”. Pasaron de la religión del encuentro a la religión que tumba en la postración temiendo a un dios del que se piensa que es “cólera” quedando empañada la imagen bella del Dios Amor.

Y el Maestro sale a su encuentro para levantarlos, para decirles que no deben temer: “levantaos, no temáis” (les dice).

Hoy, este segundo domingo de cuaresma, contemplando este pasaje, descubrimos la necesidad de transformar nuestra relación con Dios y yo diría que podemos entresacar dos lecciones:

En primer lugar, la primera lección, es que tener sed de Dios en el corazón, buscar el encuentro íntimo con él, nos puede llevar a no ser conscientes de la tentación individualista de la que se disfraza nuestra religión, una tentación que, además, va acompañada de la idea de un Dios al que temer y ante el que postrarnos para evitar su cólera.

En segundo lugar, y como segunda lección, podemos descubrir que el viaje interior que lleva a cabo el cristiano (acompañado por el Espíritu, no lo olvidemos) no es un viaje de aislamiento intimista, sino de encuentro con un Dios que nos llama al encuentro con el hermano. Y yo creo que esto es un signo de la verdadera espiritualidad: cuando nuestra espiritualidad (nuestra manera de entender y vivir la oración) nos lleva querer quedarnos instalados en nuestras adoraciones y oraciones, “pasando de largo” ante los que sufren tirados fuera del camino (como ocurrió con las personas supuestamente religiosas de la parábola del Buen Samaritano), cuando nuestra espiritualidad nos lleva al temor a Dios, no es la espiritualidad que nos propuso y mostró Jesús, el Cristo. Por el contrario, si nuestra espiritualidad nos hace sentir la voz de Dios invitándonos a escuchar a ese que nos habló de amor, entrega y compromiso en la humildad, el que nos puso como modelo de persona fiel a Dios al Buen Samaritano que se detuvo y curó las heridas del olvidado, y el que invitó a “dar a los pobres” para comenzar siendo su discípulo, cuando nuestra espiritualidad nos está diciendo que no hay que temer a Dios porque, como diría Santa Teresa, la oración es “tratar a solas con quien sabemos que nos ama”, entonces sí será la verdadera espiritualidad que hunde sus raíces en Cristo.

Y este, por extraño que nos parezca en medio de este mundo, es el verdadero encuentro con uno mismo.

Subamos al Tabor, escuchemos la voz de Dios, sintamos la belleza de su presencia y bajemos al encuentro con el hermano. Que así sea.