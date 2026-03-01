David Carrión, presidente de Adata: "Trabajamos para promover el desarrollo de nuestras localidades"

¿Qué es Adata y cómo y cuando se funda?

El grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba" (Adata) es una entidad sin animo de lucro fundada el día 3 de diciembre de 1994 en una reunión celebrada en el salón de actos de Caja España de Alcañices, con el fin de promover el desarrollos social y económico en nuestra comarca natural, alistana, tabaresa y albarina, que integra a 31 municipios y 102 núcleos de población. Esta constituida por 86 socios públicos y privados e integrada por agentes sociales, municipales y económicos.

¿Cuáles son los objetivos y fines definidos en sus estatutos?

El objetivo principal es promover el desarrollo rural en nuestra comarca, además de coordinar las acciones de los agentes económicos, sociales y entidades locales, para diseñar y gestionar programas ante aquellas iniciativas comunitarias, estatales, autonómicas o locales que faciliten el desarrollo rural. Así mismo, tiene por objetivo promover medidas que faciliten el desarrollo integrado e integral, así como la prestación de servicios culturales y socioeconómicos, promoción y potenciación de los ya existentes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población. La Asamblea General puede realizar actividades para cumplir sus fines.

¿Dónde ha de ir la gente para contactar con Adata?

Adata tiene la sede en la antigua casa del médico de la plaza del Reloj, en Alcañices, justo junto a la Plaza Mayor, estando abiertas sus oficinas de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, con un equipo técnico multidicisplinar de profesionales que, dirigido por el gerente José María Polo Fernández, Chema, presta una atención continuada y profesionalizada a todas aquellas personas y potenciales promotores y solicitantes para las ayudas Leader.

¿Cómo se gestiona el grupo de acción local?

Por la Junta Directiva que es un conjunto de miembros elegidos estatutariamente, siendo el órgano de gestión del grupo de acción local competente para aprobar compromisos, tomar decisiones relativas al plan de desarrollo local y está compuesta por once miembros: facilita la información a cualquier persona sobre aquellas materias o proyectos que impulsen los fines de Adata. Trabajamos día tras día para sembrar el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos.

¿Cuáles son sus integrantes de la Junta Directiva junto a usted como presidente?

Luis Alberto Miguel Alonso (Municipios con Embalses), Roberto Fuentes Gervás (Ternera de Aliste), representando a los ayuntamientos Francisca Gutiérrez del Río (Tábara), Raúl Crespo Barrigón (Santa Eufemia del Barco), Jesús Ángel Antón Rodríguez (Pino del Oro) y Miguel Ángel Miguel Martín (Villalcampo); Modesto Ramajo Carballés (COAG), Miguel Bermúdez Bermúdez (Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes), Óscar Fernández Peña (Facata) y Ángel Hernández Mata (Ceoe-Cepyme Zamora).

¿Cuándo accede usted a la presidencia de Adata?

Tras la constitución de Adata en 1994 el primer presidente fue el alcalde de Alcañices, Tomás Carrión Carrión, mi abuelo, fallecido en 2013. Tras él desempeño el cargo Ildefonsa Salgado Santos de Tábara, que daría paso a Jesús María Lorenzo Más de Alcañices al que relevé yo en la asamblea general celebrada en el mes de junio de 2019.

¿Cómo va la gestión del nuevo programa?

El Grupo de Acción local adata (Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba) según publicación de la Orden AGR/10482023 de 25 de agosto, cuenta con un Plan Financiero de 2.198.834,03 euros en el marco del Programa de Desarrollo Rural del Leader 2023-2027 para subvencionar proyectos de carácter productivo correspondientes a nuevos emprendedores generadores de empleo, ampliaciones, y diversificaciones de empresas, y también proyectos de carácter no productivo destinados principalmente a entidades locales y asociaciones en general.

¿Cuál es la financiación de los fondos?

La cofinanciación de estos fondos provienen del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (53%), Junta de Castilla y León (33 %) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (14%). En la cantidad total de fondos asignados se incluyen los gastos de funcionamiento y los de dinamización y cooperación del Grupo de Acción Local.

Hablemos de "Mujer Rural Red Pame".

Recientemente por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural han concedido a Adata, al igual que a cada uno de los otros 43 Grupos de Acción Local de la comunidad de Castilla y León, fondos públicos por importe máximo de 20.863 euros, dentro del marco de las directrices para la promoción de la mujer rural en los sectores agrario y agroindustrial de la comunidad de Castilla y León para el desarrollo de la Red Rural de puntos de apoyo a la mujer emprendedora (Red PAME) destinados a orientación laboral de emprendimiento y empleabilidad, formación y sensibilización, y promoción comunicativa. Como presidente valoro muy positivamente estas iniciativas para mujeres, que ayudan a contribuir al desarrollo del medio rural y fijar población en la comarca.

¿Cómo se encuentra el Programa de Desarrollo Rural 2023-2027?

La convocatoria actualmente se encuentra abierta para los proyectos productivos pudiendo recibir solicitudes de ayuda hasta el 31 de diciembre de 2027. En cuanto a los de carácter no productivo ya se han redactado las bases y la convocatoria para proyectos de carácter no lucrativo, estando pendiente de aprobarse en la próxima sesión del órgano de decisión de Adata y ponerlo en conocimiento de los socios en la asamblea general de socios a celebrar. Se espera convocar, publicar, e iniciar la recepción de solicitudes de ayuda de este tipo de proyectos en el mes de marzo de 2026.

Los trámites muchas veces son demasiado largos y desesperantes.

Nos gustaría que todas las administraciones agilizaran los trámites y los pagos para así nosotros poder abonarles las ayudas a los promotores particulares, ayuntamientos y asociaciones.

¿Cuál es vuestro cometido dentro del Plan de la Raya?

La asociación Adata también informará y asesorará en lo posible a los emprendedores de las ayudas implementadas en el denominado "Plan Socioeconómico de la Raya" promovido por la Junta de Castilla y León, el cual contempla cuatro ejes de intervención: impulso y promoción económica, estrategia turística integral, inversiones en infraestructuras estratégicas y por último cohesión territorial y cooperación transfronteriza, cuyo ámbito de actuación incluye a 16 de sus 31 municipios integrantes del territorio de Aliste, Tábara, y Alba.